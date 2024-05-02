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Военный Фокус Российско-украинская война Ужесточение мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине: какие льготы и защита предусмотрены военным во время службы в ВСУ

ВСУ, защита военных, война в Украине, военное положение
Фото: Слово и Дело | Вооруженные силы Украины

Согласно разъяснениям ведомства, некоторые пункты имеют отношение не только к военнослужащим, но и членам их семей.

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В Министерстве обороны Украины предоставили подробную информацию, которая касается льгот, защиты и мотивации для военных. Часть этих положений касаются не только непосредственно военных, а также их семей.

Предоставление льгот при заключении первого контракта

  • Возможность получить компенсацию в размере 50% первого взноса по ипотечному кредиту.
  • Предоставление дополнительной компенсации в размере 100 тысяч гривен после завершения первого года службы и еще 100 тысяч гривен после второго.

По данным Минобороны, предоставление компенсации возможно один раз, а все детали будут определять в Кабмине.

Отсутствие штрафных санкций, пени и процентов за кредиты

  • Отсутствие штрафа для военнослужащих, процентов и пени за кредиты для военных и членов их семей в период особого положения, за исключением кредитов на приобретение автомобиля или жилья.
  • Право получить сертификат в размере 150 тысяч гривен на приобретение транспортного средства при заключении контракта. Им можно воспользоваться один раз в первые три месяца контракта.

Для военнослужащих на период военного положения или особого периода предусмотрены вознаграждения

  • Предоставление дополнительного вознаграждения на условиях и в размерах, установленных Кабмином.
  • Вознаграждение в случае уничтожения или захвата военной техники врага от 4 до 30 прожиточных минимумов для лиц трудоспособной категории.

Военнослужащим гарантируется предоставление отпуска

  • Сроком на 30 дней, но продолжительность одной части из них не может быть менее 15 дней.
  • До 15 дней в год в случае уничтожения техники.
  • 90 дней после освобождения из плена с сохранением ежемесячного денежного обеспечения по последнему месту службы (в случае, если не увольняется).

Военнослужащим гарантируется сохранение места на службе, а также продлевается срока контракта военнослужащим в отпуске

  • С целью ухода за ребенком в возрасте до 3 лет или до 6 лет по медицинскому заключению.

Кроме того, для военных предусмотрено возмещение фактических расходов в командировках в Украине и за рубежом на время военного положения или особого периода. Это, среди прочего, касается проживания, транспорта, питания и других личных потребностей (суточные).

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Фото: Минобороны Украины

1 мая стало известно, какие льготы предусмотрены для участников боевых действий в Украине и их детей. Среди прочего в перечне есть коммунальные услуги.

Также Фокус писал, что у украинцев, которые работают на полставки, есть право на субсидию. Для этого они должны уплатить единый взнос за три месяца, за которые учитываются доходы.