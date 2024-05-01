Война в Украине: какие льготы доступны для участников боевых действий и их детей

Льготы военнослужащим и членам их семей не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий, поэтому необходимо обратиться в ПФУ.

Related video

В Украине продолжает увеличиваться количество участников боевых действий. В связи с этим военные и их семьи имеют определенные льготы от государства. Об этом пишут "АрмiяInform".

Это предусмотрено украинским законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В списке льгот есть коммунальные услуги. Участникам боевых действий и их родным доступна 75% скидка на квартплату. Также есть следующие услуги:

75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и так дальше). При этом для людей с инвалидностью скидка составляет 100%;

75% скидка стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

При этом, площадь жилого помещения, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м отапливаемой площади на каждого человека. На семью предоставляется дополнительно 10,5 квадратных метров.

Предусмотрены определенные льготы и для детей участников боевых действий. К примеру, у них есть право на оздоровление и отдых от государства.

Также по месту жительства детям в первую очередь предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях. Кроме того, таких детей могут перевести на бюджетную форму обучения во время получения высшего образования.

Соответственно, проживание в общежитиях по льготах тоже будет бесплатным.

Если у студентов-детей будут отсутствовать задолженности, тогда они могут претендовать еще и на социальную стипендию.

"Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Их нужно оформить. Для получения льгот лица с уже оформленным статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, независимо от места их регистрации", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля сообщалось, какие льготы предоставляют пенсионерам в Украине. Помимо получения социальной помощи от государства, граждане также могут пользоваться некоторыми льготами. Однако такое право есть далеко не у всех категорий пенсионеров.