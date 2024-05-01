Війна в Україні: які пільги доступні для учасників бойових дій і їхніх дітей

Пільги військовослужбовцям і членам їхніх сімей не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій, тому необхідно звернутися до ПФУ.

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В Україні продовжує збільшуватися кількість учасників бойових дій. У зв'язку з цим військові та їхні родини мають певні пільги від держави. Про це пише "АрміяInform".

Це передбачено українським законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У списку пільг є комунальні послуги. Учасникам бойових дій і їхнім рідним доступна 75% знижка на квартплату. Також є такі послуги:

75% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія тощо). Для людей із інвалідністю знижка становить 100%;

75% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Площа житлового приміщення, на яку надається знижка, становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну людину. На сім'ю надається додатково 10,5 квадратного метра.

Передбачено певні пільги й для дітей учасників бойових дій. Наприклад, у них є право на оздоровлення та відпочинок від держави.

Також за місцем проживання дітям першочергово надаються місця в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах. Також таких дітей можуть перевести на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої освіти.

Відповідно, проживання в гуртожитках за пільгами теж буде безплатним.

Якщо в студентів-дітей будуть відсутні заборгованості, тоді вони можуть претендувати ще й на соціальну стипендію.

"Пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Їх потрібно оформити. Для отримання пільг особи з уже оформленим статусом учасника бойових дій мають звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їхньої реєстрації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, які пільги надають пенсіонерам в Україні. Крім отримання соціальної допомоги від держави, громадяни також можуть користуватися деякими пільгами. Однак таке право є далеко не в усіх категорій пенсіонерів.