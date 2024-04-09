Знижка на комуналку та звільнення від податків: які пільги надають пенсіонерам в Україні

В Україні пенсіонери, крім отримання соціальної допомоги від держави, також можуть користуватися деякими пільгами. Однак скористатися додатковою допомогою можуть не усі громадяни.

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Українські пенсіонери у 2024 році можуть користуватися різноманітними пільгами, які їм надає держава. Так, наприклад, деякі громадяни звільнені від того, що сплачувати земельний податок. Також пенсіонерам надають субсидію, яка покриває значну частину витрат на комунальні послуги. Про це йдеться на сайті Державної податкової служби України.

Які пільги за віком доступні українцям

Громадяни, яким держава виплачує пенсії за віком, можуть претендувати й на інші пільги. Наприклад, ці пенсіонери можуть не платити за юридичну допомогу або ж отримувати таку консультацію зі знижкою.

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Так, йдеться не тільки про консультування особи, а й про надання допомоги у складанні процесуальних документів та захист інтересів у судових, державних та місцевих органах управління.

Також вказані пенсіонери мають право на:

безоплатний проїзд: у всіх видах громадського наземного транспорту, за винятком таксі. Пільга поширюється і на пересування на приміському залізничному сполученні;

державну субсидію для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Для цього необхідно звернутися до соціальних служб, подати заяву та декларацію про доходи.

Звільнення від сплати податків на землю

Земельний податок пенсіонерам можна не платити, якщо їхня ділянка відповідає визначеним нормам. Так, держава встановила наступні ліміти:

до 0,01 гектара допустимо для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара — для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара — для садівництва;

до 0,25 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;

до 0,15 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;

до 0,10 гектара — для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;

до 2 гектарів — для ведення особистого сільського господарства.

"Фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення за віком)", — йдеться у повідомленні.

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