Пільги на оплату комуналки: яким має бути розмір доходу сім'ї у 2024 році
Як зазначили в Пенсійному фонді, в Україні із січня 2024 року змінився показник соціальної пільги.
Деякі українці можуть користуватися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Тим часом у Пенсійному фонді пояснили, які нормативи для надання пільг діятимуть у 2024 році.
Права на пільги у 2024 році: як змінилися нормативи у 2024 році
Для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг враховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї. За правилами, дохід у розрахунку на одну особу за попередні півроку не може бути вищим за дохід, який дає змогу сім'ї користуватися податковою соціальною пільгою.Важливо
Зазначається, що з січня 2024 року показник соціальної пільги зазнав змін. Тепер він становить 4,24 тисячі гривень.
Розмір податкової пільги розраховують так: місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня звітного року множать на 1,4 і округлюють до 10 гривень.
Хто з українців може оформити пільги
Пільгу на оплату послуг ЖКГ, на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надають у розмірі 100%, 50% і 25% знижки.
Користуватися такими пільгами можуть:
- українці з особливими заслугами перед Батьківщиною та члени родини;
- працівники сфери культури та пенсіонери-освітяни із сільської місцевості;
- багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
- дружина/чоловік померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- сім'ї з дітьми з інвалідністю;
- учасники війни;
- діти війни.
Як оформити пільгу на оплату послуг ЖКГ: алгоритм
Пільги оформляють на сайті Пенсійного фонду. Для цього потрібно:
- підготувати сканкопії всіх документів (виписку з акта МСЕК про групу інвалідності, висновок лікарсько-консультативної комісії відповідного зразка тощо).
- відкрити портал Пенсійного фонду та авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису.
- на панелі ліворуч обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та погодитися на отримання інформації дистанційно.
- обрати розділ для подання заяви. Якщо дані про пільговика вже є є в Реєстрі, то потрібно обрати пункт "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу" (перейти до пункту №7), якщо ні — то обрати пункт "Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги" (пункт № 5).
- у пункті для внесення даних про заявника на пільгу ("Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги"), заповнити відповідні пункти анкети — ПІБ, дату народження, ідентифікаційний код;.
- завантажити скан-копії відповідних документів, погодитися на обробку персональних даних та сформувати заяву.
- обрати пункт "Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу" та заповнити заяву про надання пільги. При цьому зазначаються паспортні дані, підстави для оформлення пільги, адреса тощо.
- повідомити деталі щодо отримання послуг ЖКГ, інформацію про доходи та витрати, про мешканців домогосподарства.
- перевірити дані та сформувати заяву.
Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді пояснили, чим субсидія відрізняється від пільги. Річ у тім, що житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і пільга на оплату житлово-комунальних послуг — це два різні види виплат.