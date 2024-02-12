Пільги на оплату комунальних послуг: у ПФУ пояснили, чи чекати змін у 2024 році
За інформацією Пенсійного фонду, пільги на 2024 рік розраховуватимуть у лютому, коли держорган отримає відомості про дохід сімей, які користувалися допомогою.
Українцям, які користуються пільгами залежно від доходів, у 2024 році надання допомоги продовжать автоматично. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соціальній мережі Facebook.Важливо
Зазначається, що мова йде про пільговиків, які втратили право на виплату в останній день 2023 року.
"Із січня 2024 року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг буде визначено органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сім’єю пільговика за період з липня по грудень 2023 року", — йдеться в повідомленні.
У держструктурі пояснили, що право на отримання пільг на новий період із січня 2024-го, визначатиметься автоматично. Особисто звертатися за відновленням допомоги потрібно, якщо у пільговика відбулися зміни
- змінився склад сім'ї;
- місце проживання;
- перелік послуг, на які призначено пільги.
Відомості про дохід сім’ї Пенсійний фонд отримає у лютому, після чого орган розрахує пільгу на новий період.
У ПФУ також зазначили, що у разі, коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 гривень у 2024 році), тоді можна оформити житлову субсидію.
Якими пільгами можуть користуватися українці
Пільгу на оплату послуг ЖКГ, на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надають у розмірі 100%, 50% і 25% знижки.
Користуватися такими пільгами можуть:
- українці з особливими заслугами перед Батьківщиною та члени родини;
- працівники сфери культури та пенсіонери-освітяни із сільської місцевості;
- багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
- дружина/чоловік померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- сім'ї з дітьми з інвалідністю;
- учасники війни;
- діти війни.
Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді пояснили, чим субсидія відрізняється від пільги. Також Фокус розповідав, якими фінансовими пільгами можуть користуватися учасники бойових дій.