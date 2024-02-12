Льготы на оплату коммунальных услуг: в ПФУ объяснили, ждать ли изменений в 2024 году
По информации Пенсионного фонда, льготы на 2024 год будут рассчитывать в феврале, когда госорган получит сведения о доходе семей, которые пользовались помощью.
Украинцам, которые пользуются льготами в зависимости от доходов, в 2024 году предоставление помощи продлят автоматически. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на странице в социальной сети Facebook.Важно
Отмечается, что речь идет о льготниках, которые потеряли право на выплату в последний день 2023 года.
"С января 2024 года право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг будет определено органами Пенсионного фонда Украины в соответствии с доходами, которые были получены семьей льготника за период с июля по декабрь 2023 года", — говорится в сообщении.
В госструктуре объяснили, что право на получение льгот на новый период с января 2024-го, будет определяться автоматически. Лично обращаться за восстановлением помощи нужно, если у льготника произошли изменения
- изменился состав семьи;
- место жительства;
- перечень услуг, на которые назначены льготы.
Сведения о доходе семьи Пенсионный фонд получит в феврале, после чего орган рассчитает льготу на новый период.
В ПФУ также отметили, что в случае, когда среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одного человека превышает величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (4 240 гривен в 2024 году), тогда можно оформить жилищную субсидию.
Какими льготами могут пользоваться украинцы
Льготу на оплату услуг ЖКХ, на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме, с учетом среднемесячного дохода предоставляют в размере 100%, 50% и 25% скидки.
Пользоваться такими льготами могут:
- украинцы с особыми заслугами перед Родиной и члены семьи;
- работники сферы культуры и пенсионеры-педагоги из сельской местности;
- многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи;
- жена/муж умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- семьи с детьми с инвалидностью;
- участники войны;
- дети войны.
Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, чем субсидия отличается от льготы. Также Фокус рассказывал, какими финансовыми льготами могут пользоваться участники боевых действий.