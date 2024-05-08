Выглядит безобидно: пещера, в которой не может выжить ни одно существо, пугает туристов

Углубление рядом с действующим вулканом выглядит безопасно, но оно наполнено угарным газом. Он не имеет цвета, запаха, вкуса и является чрезвычайно токсичным.

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В туристическом комплексе Recreo Verde в Венесия-де-Сан-Карлос (Коста-Рика) находится крошечная горная пещера, которую стали называть "Пещерой смерти" из-за ее способности убивать любое существо, попавшее в нее. Об этом пишет Oddity Central.

Углубление рядом с вулканом Поас имеет глубину всего 2 метра и длину 3 метра, что делает его на первый взгляд уютным убежищем для насекомых, птиц и мелких животных, ищущих укрытия. Однако внешность может быть обманчива, ведь попадание в эту крошечную пещеру приводит к почти мгновенной смерти. Подземное укрытие выглядит безобидно, но оно наполнено угарным газом. Он не имеет цвета, запаха, вкуса и является чрезвычайно токсичным. Чтобы продемонстрировать, насколько смертельно опасна Пещера смерти, местные гиды помещают внутрь пещеры зажженный факел, который мгновенно гаснет из-за отсутствия кислорода и высокой концентрации углекислого газа. Такое зрелище часто пугает туристов.

Издание отмечает, что никто точно не знает, откуда берется углекислый газ в "Пещере смерти", но ряд исследователей пришел к выводу, что его органическая природа позволяет предположить, что он является результатом образования минеральных отложений под воздействием высоких температур. Одно можно сказать точно: ученые установили, что каждый час в пещере Куэва-де-ла-Муэрте выделяется около 30 кг углекислого газа.

Смертоносные свойства этой крошечной пещеры были обнаружены совершенно случайно на этапе строительства комплекса Recreo Verde. Один из рабочих, оказавшийся слишком близко ко входу, почувствовал недомогание, что привело к тщательному исследованию окрестностей. Благодаря своей репутации "Пещера смерти" стала одной из немногих коммерческих пещер, внутрь которых посетители не заходят. Люди начинают задыхаться через несколько минут после входа.

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