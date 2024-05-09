Из-за массовых обстрелов Украина потеряла 8 ГВт энергогенерации, — Шмыгаль

По словам главы правительства, до следующего отопительного сезона нужно начать структурную перестройку системы энергетики и теплоснабжения в Украине.

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Из-за массированных обстрелов со стороны российских оккупационных войск Украина потеряла 8 ГВт энергогенерации, что привело к убыткам в более чем 1 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время первого заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов.

"Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. После массированных обстрелов Украина потеряла до 8 ГВт энергогенерации. Есть потери также в распределительных системах. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма — около 1 млрд долларов", — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что удары будут продолжаться и сумма ущерба в дальнейшем будет расти.

Сам штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов создан с целью преодолеть последствия российского террора, а также модернизировать и адаптировать систему топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

Глава Правительства, кроме убытков для энергосистемы, определил следующие вызовы, которые сейчас стоят перед украинским руководством:

наращивание помощи от партнеров. По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в Фонде поддержки энергетики Украины собрано более 410 миллионов евро;

кризис взаимных долгов на предприятиях энергетики и теплоснабжения.

Премьер-министр Украины также подчеркнул, что до следующего отопительного сезона нужно не просто восстановить все, что подлежит восстановлению, но и начать структурную перестройку системы энергетики и теплоснабжения.

"Должны сделать ее неуязвимой к российскому террору и одновременно действенной и эффективной", — отметил Шмыгаль.

Напомним, 7 мая Кабинет министров Украины обновил положение о правилах пересечения границы для студентов, по которому не только у девушек, но и у парней есть право выезжать на обучение по программам академической мобильности.

6 мая Кабинет Министров Украины обнародовал информацию о заработной плате премьер-министра и вице-премьер-министров за апрель 2024 года.