60 ракет и 20 БПЛА: РФ атаковала Украину просчитанным комбинированным ударом, — Зеленский (видео)

По словам президента, в течение суток было почти 60 российских ракет и больше 20 "Шахедов". Были и попадания — и много работы у ГСЧС и энергетиков.

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На протяжении дня 8 мая в разных областях Украины ликвидировали последствия массированного российского обстрела: в Винницкой, Запорожской, Полтавской, Кировоградской областях. Именно так, по словам президента Владимира Зеленского, Кремль отметил день завершения Второй Мировой войны. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале президента.

"За сутки было почти 60 российских ракет и больше 20 "Шахедов". Это был просчитанный комбинированный удар против нашей энергосистемы, электрогенерации, газовой инфраструктуры", — объяснил он. По словам президента, не все ракеты удалось сбить. Были попадания — и много задач у ГСЧС и энергетиков.

Президент выразил личную благодарность сотрудникам чрезвычайных служб, проявившим эффективность и отвагу в ходе ликвидации последствий ударов.

Зеленский рассказал, что идет подготовка к саммиту мира в Швейцарии, на который он лично пригласил руководителей Дании, Германии, Венгрии, Нидерландов, наследного принца Саудовской Аравии и генерального секретаря Совета Европы.

8 мая министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий Александр Сырский доложили о положении на фронте. Речь шла о физической защите, срыве любых наступательных действий РФ. Это насущные приоритеты, объяснил Владимир Зеленский.

Напомним, что 8 мая российские войска атаковали восемь областей Украины. Украинская ПВО уничтожила 59 вражеских воздушных целей.

Также сообщалось, что среди пострадавших во время обстрела школьного стадиона в Харькове четверо детей.