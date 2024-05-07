Студенты-мужчины могут выехать за границу: в Кабмине предоставили подробную инструкцию
Право покидать территорию Украины предоставляется только определенным категориям студентов. Они должны иметь при себе определенные документы.
Правительство Украины обновило положение о правилах пересечения границы для студентов. Отныне не только у девушек, но и у парней есть право выезжать на обучение по программам академической мобильности. Детали изменений сообщили в Кабмине.
В частности у студентов есть право на выезд даже за пределы страны для прохождения обучения или стажировки. До этого из-за введения военного положения получать знания в университетах за рубежом могли только девушки. Однако Кабмин принял изменения, которые позволяют ребятам также становиться участниками программ академической мобильности.
Для пересечения границы мужчинам нужно:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;
- стать участником академической мобильности сроком на 1 семестр;
- быть студентом дневной формы в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности;
- получать образовательную степень бакалавра любой специальности (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).
При этом необходимо наличие следующих документов:
- е-билета студента;
- заверенной копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-справочного документа от Территориального центра комплектования;
- справки от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в вузе за рубежом.
Кроме того, справка должна указывать основания сотрудничества, срок учебного семестра за рубежом, отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок или фактов пересдачи зачетов и экзаменов. В то же время требуется подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.
6 мая спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Кабмин готовится внести изменения в правила пересечения границы. В частности, они будут касаться лиц с правом на отсрочку.
Также Фокус писал, что с 18 мая для части категорий украинцев могут измениться правила выезда за границу. При этом в Государственной пограничной службе не предоставили детальных разъяснений относительно этого нововведения.