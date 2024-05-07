Студенты-мужчины могут выехать за границу: в Кабмине предоставили подробную инструкцию

Право покидать территорию Украины предоставляется только определенным категориям студентов. Они должны иметь при себе определенные документы.

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Правительство Украины обновило положение о правилах пересечения границы для студентов. Отныне не только у девушек, но и у парней есть право выезжать на обучение по программам академической мобильности. Детали изменений сообщили в Кабмине.

В частности у студентов есть право на выезд даже за пределы страны для прохождения обучения или стажировки. До этого из-за введения военного положения получать знания в университетах за рубежом могли только девушки. Однако Кабмин принял изменения, которые позволяют ребятам также становиться участниками программ академической мобильности.

Для пересечения границы мужчинам нужно:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;

стать участником академической мобильности сроком на 1 семестр;

быть студентом дневной формы в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

При этом необходимо наличие следующих документов:

е-билета студента;

заверенной копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочного документа от Территориального центра комплектования;

справки от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в вузе за рубежом.

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Кроме того, справка должна указывать основания сотрудничества, срок учебного семестра за рубежом, отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок или фактов пересдачи зачетов и экзаменов. В то же время требуется подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

6 мая спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что Кабмин готовится внести изменения в правила пересечения границы. В частности, они будут касаться лиц с правом на отсрочку.

Также Фокус писал, что с 18 мая для части категорий украинцев могут измениться правила выезда за границу. При этом в Государственной пограничной службе не предоставили детальных разъяснений относительно этого нововведения.