В Каховке 15-ю выстрелами убили мужчину. Местные вышли на протест, ГБР уже открыло дело
Госбюро расследований открыло уголовное дело из-за убийства в Каховке Херсонской области 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело в том, что 1 января, когда и состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки, подозреваемый в убийстве отдыхал в компании сотрудника райотдела полиции. Этот факт и заинтересовал следователей.
Такую версию событий изложили несколько изданий. Также СМИ писали, что полицейский мог даже "подзадоривать" своего приятеля на преступление, убеждая его в безнаказанности.
В ГБР дополнили описанную версию одним фактом: стрелявший мужчина ранее и сам был сотрудником полиции.
Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.365 УК (превышение правоохранителем служебных полномочий, ограничение свободы до 5 лет, либо ее лишение на срок от 2 до 5 лет).
Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.
На фоне убийства в Каховке местные жители вышли на протест под здание отдела Нацполиции в Херсонской области. Активисты посчитали, что в органах дело могут "замять", ведь в нем фигурирует полицейский.
Протесты прошли 4 января. Здание полиции забросали дымовыми шашками и пиротехникой.
Стрелял в Чебукина 29-летний мужчина, причем не один раз, а целых 15. 3-го января потерпевший скончался.
В тот же день Каховский городской райсуд арестовал подозреваемого на 60 дней без права внесения залога, а полиция переквалифицировала дело на "умышленное убийство".
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре под Одессой два 12-летних подростка убили бездомного.