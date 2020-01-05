В Каховке 15-ю выстрелами убили мужчину. Местные вышли на протест, ГБР уже открыло дело

В Госбюро расследований проверяют, не причастен ли к преступлению сотрудник полиции

Госбюро расследований открыло уголовное дело из-за убийства в Каховке Херсонской области 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело в том, что 1 января, когда и состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки, подозреваемый в убийстве отдыхал в компании сотрудника райотдела полиции. Этот факт и заинтересовал следователей.

Такую версию событий изложили несколько изданий. Также СМИ писали, что полицейский мог даже "подзадоривать" своего приятеля на преступление, убеждая его в безнаказанности.

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В ГБР дополнили описанную версию одним фактом: стрелявший мужчина ранее и сам был сотрудником полиции.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.365 УК (превышение правоохранителем служебных полномочий, ограничение свободы до 5 лет, либо ее лишение на срок от 2 до 5 лет).

Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

На фоне убийства в Каховке местные жители вышли на протест под здание отдела Нацполиции в Херсонской области. Активисты посчитали, что в органах дело могут "замять", ведь в нем фигурирует полицейский.

Протесты прошли 4 января. Здание полиции забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

Стрелял в Чебукина 29-летний мужчина, причем не один раз, а целых 15. 3-го января потерпевший скончался.

В тот же день Каховский городской райсуд арестовал подозреваемого на 60 дней без права внесения залога, а полиция переквалифицировала дело на "умышленное убийство".

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