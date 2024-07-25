Во время визита Нетаньяху в США протестующие заполнили его отель сверчками и личинками (видео)

Премьер-министр Израиля остановился в знаменитом отеле "Уотергейт", но ему пришлось сменить номер из-за насекомых в коридорах.

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Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, США, сопровождался многочисленными акциями со стороны пропалестинских активистов. Им даже удалось проникнуть в отель "Уотергейт", где остановился Нетаньяху и выпустить там насекомых. Об этом сообщает Daily Beast.

Пропалестинские демонстранты умудрились пронести в отель личинок и сверчков. Сверчков служба охраны вылавливала по коридорам, а личинки оказались на столе в конференц-зале, который должен был занять премьер-министр. Ему также пришлось сменить номер, как сообщают инсайдеры.

Визит Нетаньяху в Вашингтон сопровождался многочисленными протестами

Кроме этого на фасад отеля проецировали изображение Нетаньяху с подписью "Разыскивается: арестуйте этого военного преступника", а в отеле постоянно срабатывала пожарная сигнализация.

Видеоролики были опубликованы в Instagram-аккаунте Палестинского молодежного движения, хотя группа не взяла на себя ответственность за протесты.

"Сообщается, что протестующие устроили хаос в отеле Watergate вчера вечером, чтобы у Нетаньяху, израильских агентов Моссада и Секретной службы не было покоя, поскольку они продолжают терроризировать наш народ", — говорится в одном из постов.

Снаружи десятки полицейских выстроились стеной вокруг протестующих, которые скандировали лозунги, били в барабаны и производили много шума.

"Мы знаем о видеоролике в социальных сетях, распространяемом на нескольких платформах, в котором фигурирует отель "Уотергейт" и о печальном инциденте, который произошел в отеле. Наш главный приоритет — безопасность и благополучие наших гостей и персонала. Мы предприняли необходимые шаги, чтобы гарантировать, что отель был продезинфицирован и теперь работает в обычном режиме. Мы полностью сотрудничаем с властями, которые разбираются с ситуацией", — сообщила Келси Сети, агент по связям с общественностью отеля Watergate.

Выступление Биньямина Нетаньяху в Конгрессе 24 июля сопровождалось многотысячными пропалестинскими протестами у стен Капитолия, которые пытались разогнать полицейские. Также, как отмечает Reuters, выступление премьер-министра Израиля бойкотировали "десятки демократов".

Протесты у стен Капитолия в Вашингтоне

Нетаньяху отверг критику израильской кампании в Газе. Антиизраильские протестующие поддерживают ХАМАС и "должны стыдиться себя", сказал Нетаньяху, заявив, что их поддерживает враг Израиля Иран. "Насколько нам известно, Иран финансирует антиизраильские протесты, которые сейчас проходят у этого здания", — сказал он.

Также он отметил, что Израиль старается освободить заложников, которые все еще удерживаются в Газе. И отметил, что это произойдет в ближайшее время.

Напомним, боевики ХАМАС 7 октября прошлого года ворвались на юг Израиля, убили 1200 человек и взяли в заложники 250. Около 120 заложников все еще находятся в Газе.

Тем временем, атаки террористов на Израиль продолжаются, только в середине июля неизвестный наехал на пешеходов у автобусной остановки, а потом открыл огонь.