Під час візиту Нетаньягу до США протестувальники заповнили його готель цвіркунами та личинками (відео)

Прем'єр-міністр Ізраїлю зупинився в знаменитому готелі "Вотергейт", але йому довелося змінити номер через комах у коридорах.

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Візит прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Вашингтона, США, супроводжувався численними акціями з боку пропалестинських активістів. Їм навіть вдалося проникнути в готель "Вотергейт", де зупинився Нетаньягу, і випустити там комах. Про це повідомляє Daily Beast.

Пропалестинські демонстранти примудрилися пронести в готель личинок і цвіркунів. Цвіркунів служба охорони виловлювала коридорами, а личинки опинилися на столі в конференц-залі, який мав зайняти прем'єр-міністр. Йому також довелося змінити номер, як повідомляють інсайдери.

Візит Нетаньягу до Вашингтона супроводжувався численними протестами

Крім цього, на фасад готелю проєктували зображення Нетаньягу з підписом "Розшукується: заарештуйте цього військового злочинця", а в готелі постійно спрацьовувала пожежна сигналізація.

Відеоролики було опубліковано в Instagram-акаунті Палестинського молодіжного руху, хоча група не взяла на себе відповідальність за протести.

"Повідомляється, що протестувальники влаштували хаос у готелі Watergate учора ввечері, щоб у Нетаньягу, ізраїльських агентів Моссаду і Секретної служби не було спокою, оскільки вони продовжують тероризувати наш народ", — йдеться в одному з постів.

Зовні десятки поліцейських вишикувалися стіною навколо протестувальників, які скандували гасла, били в барабани й виробляли багато шуму.

"Ми знаємо про відеоролик у соціальних мережах, розповсюджуваний на кількох платформах, у якому фігурує готель "Вотергейт", і про сумний інцидент, що стався в готелі. Наш головний пріоритет — безпека і благополуччя наших гостей і персоналу. Ми вжили необхідних кроків, щоб гарантувати, що готель був продезінфікований і тепер працює у звичайному режимі. Ми повністю співпрацюємо з владою, яка розбирається із ситуацією", — повідомила Келсі Сеті, агент зі зв'язків із громадськістю готелю Watergate.

Виступ Беньяміна Нетаньягу в Конгресі 24 липня супроводжувався багатотисячними пропалестинськими протестами біля стін Капітолія, які намагалися розігнати поліцейські. Також, як зазначає Reuters, виступ прем'єр-міністра Ізраїлю бойкотували "десятки демократів".

Протести біля стін Капітолію у Вашингтоні

Нетаньягу відкинув критику ізраїльської кампанії в Газі. Антиізраїльські протестувальники підтримують ХАМАС і "повинні соромитися себе", сказав Нетаньягу, заявивши, що їх підтримує ворог Ізраїлю Іран. "Наскільки нам відомо, Іран фінансує антиізраїльські протести, які зараз проходять біля цієї будівлі", — сказав він.

Також він зазначив, що Ізраїль намагається звільнити заручників, які все ще утримуються в Газі. І зазначив, що це відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС 7 жовтня минулого року увірвалися на південь Ізраїлю, убили 1200 осіб і взяли в заручники 250. Близько 120 заручників усе ще перебувають у Газі.

Тим часом атаки терористів на Ізраїль тривають, тільки в середині липня невідомий наїхав на пішоходів біля автобусної зупинки, а потім відкрив вогонь.