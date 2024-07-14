В Ізраїлі терорист врізався на авто в автобусну зупинку: постраждало 4 людини (відео)

Терорист кілька разів наїхав на пішоходів, після чого почав стрілянину з вогнепальної зброї. Унаслідок перестрілки зловмисника застрелили співробітники поліції.

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В Ізраїлі 14 липня в районі великої військової бази поруч із містом Рамла стався автомобільний теракт, унаслідок якого постраждали четверо молодих людей. Двоє з них перебувають у критичному стані, один отримав поранення середнього ступеня тяжкості, і ще один — легкі поранення. Про це повідомляє газета "Єдіот Ахронот".

Командувач центральним округом поліції Аві Бітон повідомив, що терорист, імовірно житель східного Єрусалима, скоїв наїзд на пішоходів біля автобусної зупинки. Потім він розвернувся і знову наїхав на людей, які перебували на зупинці з іншого боку дороги, після чого почав стрілянину. Терорист був нейтралізований силами прикордонної поліції.

Постраждалих доправили в лікарню Шамір-Ассаф ха-Рофе, де їм надають необхідну медичну допомогу. На місці події працюють великі сили поліції, які займаються розслідуванням інциденту і з'ясуванням усіх обставин події.

Ізраїльська поліція з'ясовує, чи діяв терорист наодинці, або ж у нього були спільники. Наразі рух на шосе 44 в районі перехрестя Нір-Цві в напрямку Рамли перекрито.

"Наше завдання — з'ясувати, чи діяв терорист поодинці. Ми перебуваємо в надзвичайно складній ситуації, і наше головне завдання — забезпечити безпеку", — додав Бітон.

Журналісти зазначають, що цей теракт стався за день після того, як ЦАХАЛ завдав удару по передмістю Хан-Юніса у спробі ліквідувати Мохаммеда Дейфа, командира військового крила угруповання ХАМАС, що спричинило подальші заклики організації до нападів на ізраїльтян.

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Раніше повідомлялося, що після теракту 7 жовтня 2023 року в полоні ХАМАС залишаються 120 осіб. Однак високопоставлений представник ХАМАСу повідомив CNN, що"ніхто й гадки не має", скільки заручників залишилося в живих.