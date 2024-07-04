"В Ізраїлю та України є спільний ворог": глави МЗС двох країн обговорили загрози

Під час розмови міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Ісраель Кац обговорили загрози, що виходять від Ірану. Ізраїльський колега закликав ввести обмеження, які завадять ядерній програмі Тегерана.

Related video

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 липня провів телефонну розмову з главою МЗС Ізраїлю Ісраелем Кацем. Глави дипломатичних відомств обговорили загрози, що стоять перед двома державами. Про це український міністр повідомив у соцмережі X.

Серед іншого, обговорювалася подальша співпраця між Україною та Ізраїлем проти спільних ворогів.

"Провів бесіду з Ісраелем Кацем, щоб обговорити співпрацю між Україною та Ізраїлем. Ми також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних загроз, які виходять від Росії, Ірану та Північної Кореї", — пише Кулеба.

За його словами, однією з найбільших загроз для України є іранські безпілотники, які Тегеран постачає на потреби ЗС РФ.

Важливо

Ситуацію на фронті можна "переломити": Кулеба назвав дві ключові умови

Своєю чергою глава ізраїльської дипломатії зазначив, що телефонна розмова з українським колегою є частиною зусиль Єрусалима щодо мобілізації європейських країн проти Ірану. Крім того, Кац розповів Кулебі про ситуацію в секторі Газа, а також на північних рубежах Ізраїлю.

"В Ізраїлю та України є спільний ворог — це Іран", — цитує слова ізраїльського міністра видання "Маарів".

Кац наголосив, що зараз саме час мобілізувати коаліцію європейських країн для запровадження болючих санкцій проти Ірану, які завадять іранцям отримати ядерну зброю і заблокують їхню здатність доставляти безпілотники та ракети, які використовуються проти України.

Раніше повідомлялося, що Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" в разі, якщо єврейська держава зважиться атакувати Ліван. Дипломатична місія Ірану в ООН наголосила, що в разі наземної операції проти "Хезболли", "будуть відкриті всі опції, включно з повним залученням усіх сил опору".