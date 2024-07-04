Ситуацію на фронті можна "переломити": Кулеба назвав дві ключові умови

Голова МЗС Дмитро Кулеба розкрив фактор, з яким в Україні пов’язують успіх ЗС РФ на передовій. З його слів, ворог намацав "справжню болючу точку" сухопутних військ.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, як змінити тенденцію, що ЗС РФ поступово наступають на фронті, а Силам оборони бракує ресурсів. Про це повідомили 4 липня у LRT.

Голова МЗС запевнив, що змінити тенденцію буде дуже важко, однак це можливо. Однак це залежить від багатьох компонентів й рішень — деякі ухвалює Україна, інші ухвалюють партнери.

Кулеба назвав два головних рішення, без яких неможливо "переломити" тенденцію на фронті. Перше з них — ліквідація ворожих бомбардувальників на землі й у небі.

"Це справжня болюча точка наших сухопутних військ. Основною причиною російського успіху ми вважаємо просто нескінченну кількість керованих бомб, які скидають на наші наземні сили. Вони масово руйнують і вбивають, а іноді просто зрівнюють позиції з землею і вже нічого захищати", — розповів міністр.

Він пояснив, що після усунення загрози авіаційного бомбардування наземні позиції можна буде зміцнити, а окупантам стане важко наступати. Друге ключове рішення для зміни тенденції — це збільшення запасів боєприпасів.

"Якщо ми захистимо наші сили від бомб, контрольованих Росією, якщо у нас буде достатньо артилерії та боєприпасів, щоб знищити рухомі російські колони та підрозділи, це буде величезна інвестиція, щоб змінити ситуацію на полі бою", — пояснив Кулеба.

Він підкреслив, що артилерійські снаряди йдуть, але їх має бути більше і доставляти потрібно швидше. З його слів, рішення, які дозволять знищувати ворожі бомбардувальники, вже готуються.

"Це лише питання часу. Бо загроза від цих бомбардувальників незмірно велика. Ми не можемо перехопити керовану бомбу просто в повітрі. Отже, єдиний спосіб уникнути цього — знищити бомбардувальник", — зазначив голова МЗС.

Він уточнив, що літаки можна уражати на аеродромах або збивати в повітрі. Тобто Україні потрібні ракети великої дальності, а також достатня кількість систем ППО й засобів перехоплення. Кулеба додав, що Київ просить партнерів, щоб винищення бомбардувальників стало можливим швидше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів, коли Сили оборони підуть у контрнаступ. З його слів, нині 14 бригад ЗСУ не мають зброї.

Офіцер 59 ОМПБр Сергій Цехоцький розповів, що ЗС РФ дещо змінили тактику та посилили штурми на одному з напрямів.