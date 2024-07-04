Ситуацию на фронте можно "переломить": Кулеба назвал два ключевых условия

Глава МИД Дмитрий Кулеба раскрыл фактор, с которым в Украине связывают успех ВС РФ на передовой. По его словам, враг нащупал "настоящую болевую точку" сухопутных войск.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, как изменить тенденцию, что ВС РФ постепенно наступают на фронте, а Силам обороны не хватает ресурсов. Об этом сообщили 4 июля в LRT.

Глава МИД заверил, что изменить тенденцию будет очень трудно, однако это возможно. Однако это зависит от многих компонентов и решений — некоторые принимает Украина, другие принимают партнеры.

Кулеба назвал два главных решения, без которых невозможно "переломить" тенденцию на фронте. Первое из них — ликвидация вражеских бомбардировщиков на земле и в небе.

"Это настоящая болевая точка наших сухопутных войск. Основной причиной российского успеха мы считаем просто бесконечное количество управляемых бомб, которые сбрасывают на наши наземные силы. Они массово разрушают и убивают, а иногда просто сравнивают позиции с землей и уже нечего защищать", — рассказал министр.

Он пояснил, что после устранения угрозы авиационной бомбардировки наземные позиции можно будет укрепить, а оккупантам станет трудно наступать. Второе ключевое решение для изменения тенденции — это увеличение запасов боеприпасов.

"Если мы защитим наши силы от бомб, контролируемых Россией, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов, чтобы уничтожить движущиеся российские колонны и подразделения, это будет огромная инвестиция, чтобы изменить ситуацию на поле боя", — пояснил Кулеба.

Он подчеркнул, что артиллерийские снаряды идут, но их должно быть больше и доставлять нужно быстрее. По его словам, решения, которые позволят уничтожать вражеские бомбардировщики, уже готовятся.

"Это лишь вопрос времени. Потому что угроза от этих бомбардировщиков неизмеримо велика. Мы не можем перехватить управляемую бомбу просто в воздухе. Итак, единственный способ избежать этого — уничтожить бомбардировщик", — отметил глава МИД.

Он уточнил, что самолеты можно поражать на аэродромах или сбивать в воздухе. То есть Украине нужны ракеты большой дальности, а также достаточное количество систем ПВО и средств перехвата. Кулеба добавил, что Киев просит партнеров, чтобы уничтожение бомбардировщиков стало возможным быстрее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда Силы обороны пойдут в контрнаступление. По его словам, сейчас 14 бригад ВСУ не имеют оружия.

Офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий рассказал, что ВС РФ несколько изменили тактику и усилили штурмы на одном из направлений.