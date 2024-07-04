"У Израиля и Украины есть общий враг": главы МИД двух стран обсудили угрозы

В ходе разговора министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Исраэль Кац обсудили угрозы, исходящие от Ирана. Израильский коллега призвал ввести ограничения, которые помешают ядерной программе Тегерана.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 июля провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем. Главы дипломатических ведомств обсудили стоящие перед двумя государствами угрозы. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X.

Среди прочего, обсуждалось дальнейшее сотрудничество между Украиной и Израилем против общих врагов.

"Провел беседу с Исраэлем Кацем, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Израилем. Мы также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных угроз, исходящих от России, Ирана и Северной Кореи", — пишет Кулеба.

По его словам, одной из самых больших угроз для Украины являются иранские беспилотники, поставляемые Тегераном на нужды ВС РФ.

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В свою очередь глава израильской дипломатии отметил, что телефонная беседа с украинским коллегой является частью усилий Иерусалима по мобилизации европейских стран против Ирана. Кроме того Кац рассказал Кулебе о ситуации в секторе Газа, а также на северных рубежах Израиля.

"У Израиля и Украины есть общий враг – это Иран", — цитирует слова израильского министра издание "Маарив".

Кац подчеркнул, что сейчас самое время мобилизовать коалицию европейских стран для введения болезненных санкций против Ирана, которые помешают иранцам получить ядерное оружие и заблокируют их способность доставлять беспилотники и ракеты, которые используются против Украины.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае, если еврейское государство решится атаковать Ливан. Дипломатическая миссия Ирана в ООН подчеркнула, что в случае наземной операции против "Хезболлы", "будут открыты все опции, включая полное вовлечение всех сил сопротивления".