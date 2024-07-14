В Израиле террорист врезался на авто в автобусную остановку: пострадало 4 человека (видео)

Террорист несколько раз наехал на пешеходов, после чего начал стрельбу из огнестрельного оружия. В результате перестрелки злоумышленник был застрелен сотрудниками полиции.

Related video

В Израиле 14 июля в районе крупной военной базы рядом с городом Рамла произошел автомобильный теракт, в результате которого пострадали четверо молодых людей. Двое из них находятся в критическом состоянии, один получил ранения средней степени тяжести, и еще один – легкие ранения. Об этом сообщает газета "Едиот Ахронот".

Командующий центральным округом полиции Ави Битон сообщил, что террорист, предположительно житель восточного Иерусалима, совершил наезд на пешеходов возле автобусной остановки. Затем он развернулся и снова наехал на людей, находившихся на остановке с другой стороны дороги, после чего начал стрельбу. Террорист был нейтрализован силами пограничной полиции.

Пострадавшие были доставлены в больницу Шамир-Ассаф ха-Рофе, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают крупные силы полиции, которые занимаются расследованием инцидента и выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Израильская полиция выясняет, действовал ли террорист в одиночку, или же у него были сообщники. В настоящее время движение на шоссе 44 в районе перекрестка Нир-Цви в направлении Рамлы перекрыто.

"Наша задача — выяснить, действовал ли террорист в одиночку. Мы находимся в чрезвычайно сложной ситуации, и наша главная задача — обеспечить безопасность", — добавил Битон.

Журналисты отмечают, что данный теракт произошел через день после того, как ЦАХАЛ нанес удар по пригороду Хан-Юниса в попытке ликвидировать Мохаммеда Дейфа, командира военного крыла группировки ХАМАС, что вызвало последующие призывы организации к нападениям на израильтян.

Важно

"У Израиля и Украины есть общий враг": главы МИД двух стран обсудили угрозы

Ранее сообщалось, что после теракта 7 октября 2023 года в плену ХАМАС остаются 120 человек. Однако высокопоставленный представитель ХАМАСа сообщил CNN, что "никто понятия не имеет", сколько заложников осталось в живых.