Уже начались аресты: в российском Краснодаре протестуют против отключения света

В РФ внезапно наступили проблемы с электричеством. Жители Краснодара вышли на несанкционированный митинг, где начались задержания.

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В Росси начались веерные отключения света. Официальная версия: из-за "экстремальной жары и выросшей нагрузки на сети". В столице Кубани Краснодаре оказались не готовы сидеть без электричества по несколько часов и решились выйти на несанкционированный митинг. После того как туда явился мэр города – начались задержания. Об этом сообщает издание ASTRA.

Жители Краснодара перекрыли проезжую часть и стали скандировать "Дайте свет!". Также сообщается, что в новых ЖК нет водоснабжения, а воду не подвозят.

Протесты в Краснодаре

На митинг с охраной прибыл мэр города Евгений Наумов приехал на стихийный митинг и пообещал не уезжать, пока ситуация не разрешится.

"Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение. Сейчас сядем с управляющей компанией, будем вместе с вами. Хотите – можете привязать меня наручниками к столбу", — заявил чиновник.

По его словам, отключения связаны с проблемой на Ростовской АЭС, свет отключают по распоряжению Минэнерго, так как "электроподстанции не выдерживают". Ведутся аварийные работы. Также он пообещал, что жителям скоро привезут питьевую воду.

По данным местных телеграм-каналов, вскоре силовики разогнали протестующих с проезжей части. А часть из них задержали. При этом в местных пабликах считают, что во всем виноваты новые жители города и дорогу перекрывать не стоило.

В соцсетях считают, что во всем виноваты "понаехавшие" Фото: Скриншот

Напомним, проблемы с электричеством в России возникли 17 июля. Тогда же стали появляться сообщения о происшествии на Ростовской АЭС. Российские власти при этом заявили, что причина инцидента — работа криптомайнеров, которые потребляют слишком большое количество электроэнергии. А все сообщения об АЭС – фейк.

При этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что заявления в соцсетях РФ нужно "делить на несколько порядков". ГУР не может на 100% быть уверенным, что аварии не было, но внимательно изучает ситуацию в РФ.