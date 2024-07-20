Уже почалися арешти: у російському Краснодарі протестують проти вимкнення світла

У РФ раптово настали проблеми з електрикою. Жителі Краснодара вийшли на несанкціонований мітинг, де почалися затримання.

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У Росії почалися віялові відключення світла. Офіційна версія: через "екстремальну спеку і зросле навантаження на мережі". У столиці Кубані Краснодарі виявилися не готові сидіти без електрики по кілька годин і зважилися вийти на несанкціонований мітинг. Після того як туди з'явився мер міста — почалися затримання. Про це повідомляє видання ASTRA.

Жителі Краснодара перекрили проїжджу частину і стали скандувати "Дайте світло!". Також повідомляється, що в нових ЖК немає водопостачання, а воду не підвозять.

Протести в Краснодарі

На мітинг з охороною прибув мер міста Євген Наумов приїхав на стихійний мітинг і пообіцяв не виїжджати, поки ситуація не вирішиться.

"Я звідси не поїду, поки не дадуть електропостачання. Зараз сядемо з керуючою компанією, будемо разом із вами. Хочете — можете прив'язати мене наручниками до стовпа", — заявив чиновник.

За його словами, відключення пов'язані з проблемою на Ростовській АЕС, світло відключають за розпорядженням Міненерго, оскільки "електропідстанції не витримують". Ведуться аварійні роботи. Також він пообіцяв, що жителям скоро привезуть питну воду.

За даними місцевих телеграм-каналів, незабаром силовики розігнали протестувальників із проїжджої частини. А частину з них затримали. Водночас у місцевих пабліках вважають, що в усьому винні нові жителі міста і дорогу перекривати не варто було.

У соцмережах вважають, що в усьому винні "понаїхали" Фото: Скриншот

Нагадаємо, проблеми з електрикою в Росії виникли 17 липня. Тоді ж почали з'являтися повідомлення про подію на Ростовській АЕС. Російська влада при цьому заявила, що причина інциденту — робота криптомайнерів, які споживають занадто велику кількість електроенергії. А всі повідомлення про АЕС — фейк.

При цьому представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що заяви в соцмережах РФ потрібно "ділити на кілька порядків". ГУР не може на 100% бути впевненим, що аварії не було, але уважно вивчає ситуацію в РФ.