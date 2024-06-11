"Акт надругательства": Силы обороны развалили казарму с россиянами и сожгли аппаратуру для наблюдения

В Пологах произошло попадание в дом, где размещался личный состав ВС РФ, в частности, жили российские офицеры, а в Каховке — горела аппаратура для наблюдения вместе с "наблюдателями".

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Российским оккупантам достается от Сил обороны на многих участках фронта. В Донецкой области "прилетело" в казарму с россиянами, а на Херсонщине сгорел склад с БК и вражеская аппаратура. Сводки с фронта о громких потерях россиян обнародовал тренер-инструктор Нацполиции, военный Кирилл Недря. Его цитирует "Запорожье. Инфо".

По его информации, в Пологах Запорожской области произошел "акт надругательства" над оккупантами. Произошло попадание в дом, где размещался личный состав ВС РФ, в частности, жили российские офицеры.

Также произошло попадание в место, где сосредотачивались вражеские операторы БпЛА в Васильевке.

В Чаплинке на Херсонщине под ударом оказалась техника оккупантов. По предварительной информации, повреждения получил даже вражеский вертолет. Также на Херсонщине возле Таврийска взорвался вражеский склад с БК, а в Каховке — пылала аппаратура для наблюдения вместе с "наблюдателями".

В Донецкой области тоже было громко. Под Докучаевском развалена казарма россиян и уничтожен вражеский КамАЗ. Также пострадали вражеские спасатели.

В Донецке и Макеевке уничтожено по паре объектов с техникой и личным составом, в оккупированной Горловке нашли безжизненных оккупантов по одному из адресов, а в районе Волновахи произошел прилет в место компактного проживания оккупантов.

"Короче, хорошо когда есть БК и есть жмурки, готовые его принимать", — подытожил Кирилл Недря.

Напомним, что оккупанты используют пехоту и тяжелую технику, причем штурмуют каждые 15 минут. Они в волну запускают по 15-20 человек, и так продолжается по несколько часов.