С 2021 года для въезда в ЕС нужно будет заплатить 7 евро и авторизоваться в ETIAS

С 2021 года для украинцев усложняется порядок въезда в страны ЕС – необходимо будет зарегистрироваться в системе ETIAS и заплатить сбор в размере 7 евро.

О введении такой системы было известно еще в 2016 году, когда готовились изменения в миграционное законодательство Евросоюза.

Нововведения коснутся не только Украины, а также всех стран, у которых установлен безвизовый режим с ЕС.

Подобная система уже работает в Австралии, США и Канаде: американский аналог в 99% случаев дает авторизацию в течение пяти секунд после ввода данных. К тому же, авторизация в американской ESTA стоит не 7 евро, а $14.

Сбор в размере 7 евро необходимо будет уплатить единоразово, во время регистрации в ETIAS. Это позволит ездить в ЕС три последующих года бесплатно.

Для туристов младше 18 или старше 70 лет регистрация будет бесплатной

Для авторизации необходимо будет предоставить свои личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию.

Кроме того, нужно будет указать европейскую страну первого въезда.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе.