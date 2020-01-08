У Тегерана иранские спасатели нашли черные ящики боинга МАУ

Иранские спасатели нашли черные ящики разбившегося Boeing 737 МАУ.

Об этом сообщает государственный вещатель IRIB.

По словам прокурора Тегерана, на месте крушения найдено два черных ящика.

В МАУ на брифинге рассказали, что боинг прилетел в Украину прямо с завода в 2016 году, а техосмотр он прошел буквально два дня назад.

Также в украинских авилиниях говорят, что в составе экипажа были опытные пилоты, поэтому человеческий фактор в трагедии исключается.

Иран говорит, что крушение боинга - не теракт. Поначалу посольство Украины разделяло эту версию событий, но потом новость на сайте ведомства исчезла.

Как ранее сообщал Фокус: