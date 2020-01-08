В Карпатах местный житель облил гражданина Латвии бензином и поджег

В селе Долгое Закарпатской области местный житель 8 января во время ссоры с гражданином Латвии облил его топливом и поджег.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что сегодня рано утром пострадавшего 25-летнего иностранца доставили в реанимацию с тяжелыми ожогами лица, рук, туловища и дыхательных путей.

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"Травмы житель города Рига получил в диско-баре в селе Долгое. В то время иностранец гостил у родственников, местных жителей. В развлекательном заведении между ним и 23-летним местным жителем возник конфликт", – говорится в сообщении.

Уже после словесного конфликта, злоумышленник облил свою жертву бензином из бутылки и поджег. С места преступления скрылся.

Тем не менее правонарушителя задержали и классифицировали его преступление как покушение на убийство (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УКУ). Следствие продолжается.

Как ранее сообщал Фокус: