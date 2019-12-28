Поджигателя задержали

В Харькове задержали мужчину, который поздно вечером поджег вход в здание облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Харьковская полиция задержала подозреваемого в поджоге двери административного здания. За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г.р.", – сказано в сообщении.

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Поджог входной двери ОГА произошло около 23:20 27 декабря. Пожар потушили своими силами до приезда пожарных. По предварительным данным, повреждено около 2 кв м полотна двери. Пострадавших нет.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня в Одессе в здании психиатрической больницы на улице Академика Воробьева произошел пожар. В результате пожара погибли шесть человек: медсестра и пять пациентов.