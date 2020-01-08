Они не заслужили такую короткую жизнь. Что известно об экипаже "Боинга", рухнувшего в Иране

8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Он рухнул через несколько минут после вылета в 06.10 утра по иранскому времени, набрав высоту 2 400 метров. Причины крушения еще выясняются. Все находившиеся на борту погибли - 176 человек. На борту были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Самолет должен был прибыть в аэропорт "Борисполь".

Погибли 11 граждан Украины - 2 пассажира и 9 членов экипажа. Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский подчеркнул, что экипаж самолета был усилен, учитывая сложность самого рейса и его продолжительность.

"Перед вылетом экипаж отдыхал в гостинице Тегерана. Зная о том, что аэропорт Тегерана является непростым, на протяжении последних несколько лет летный состав проходил подготовку непосредственно в аэропорту Тегерана. В процессе проверок испытывалось не только мастерство пилотов, но и оценивались их действия в аварийных ситуациях", – сообщил Сосновский.

Также он добавил, что компания полностью исключает вероятность ошибки со стороны экипажа.

"Имея данные о том, что самолет перед падением набрал 2 400 м высоты, ошибка экипажа – минимальная, мы ее не предполагаем", – добавил представитель МАУ.

"На самолете было шесть бортпроводников, прекрасных девочек и мальчиков. Земля им пухом пусть будет", – сказал Сосновский.

ПИЛОТЫ

Владимир Гапоненко

Командир экипажа. Имел 11 600 часов налета, из них - почти все время за штурвалом Boeing 737. Налетал 6 500 часов в качества командира самолета. У него осталось две дочки. Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком.

Алексей Наумкин

Инструктор на самолете. 12 тысяч часов налета, из которых 6,6 тыс. часов в роли командира воздушного судна на Boeing-737. В МАУ говорят, что Алексей был "замечательным инструктором, который научил десятки вторых пилотов и командиров". Друзья пишут, что он был одним из лучших пилотов на курсе, сам из династии пилотов.

Сергей Хоменко

Второй пилот. 7 600 часов налета. Хоменко был опытным пилотом. В прошлом он был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины "Блакитна стежа".

Бортпроводники

Екатерина Статник

Бортпроводник. 27 лет. Екатерина из Новой Каховки. Работала в МАУ много лет.

Мария Микитюк

Бортпроводник. 24 года. Родом из Ивано-Франковска. Маша Микитюк училась в Национальном авиационном университете на факультете лингвистики и социальных коммуникаций с 2012 по 2018 год. "Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой. Любила небо и очень гордилась своей работой", - пишут на Facebook-странице университета.

Валерия Овчарук

Бортпроводником работала с 2015 года, ей было 28 лет. Валерия родом из Луганска, жила в Киеве. Девушка публиковала фото со всего мира. "Работа, я тебя люблю" - подписала свое последний снимок Валерия.

Юлия Сологуб

Бортпроводником работала около полугода. Родилась на Волыни, в Нововолынске. Ей было 25 лет.

Игорь Матков

Бортпроводник. Ему было 34 года, сам из Козельца. Игорь учился в Кировоградском летном училище, работал в МАУ 10 лет. Не был женат. Его родители узнали о гибели сына от дочери: она увидела сообщение в СМИ.

Денис Лыхно

Бортпроводник. Учился в учился в Национальному авиационном университете на аэрокосмическом факультете с 2012 по 2018 год. Работал в МАУ всего полгода.

Как ранее писал Фокус:

В компании Boeing прокомментировали крушение самолета в Иране и заявили о готовности помочь. "Это трагическое событие, и наши искренние мысли с командой, пассажирами и их семьями. Мы находимся в контакте с нашим авиакомпанией-клиентом и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", – сказано в сообщении.