В СНБО не исключают поражения боинга МАУ ракетой российского ЗРК "Тор"

Украинская сторона изучает версию поражения украинского боинга ракетой российского ЗРК "Тор".

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова.

Дело в том, что вчера основатель расследовательского интернет-издания Bellingcat Эллиот Хиггинс ретвитнул фото головки ракеты "земля-воздух", которая якобы находилась неподалеку от места крушения.

Подтверждения подлинности фото нет, о чем Хиггинс также указал в твите. При этом, твит, на который он ссылался, впоследствии удалили.

Спустя какое-то время Хиггинс опубликовал новый твит, в котором он заявил, что масса таких обломков остается в других местам по миру после военных конфликтов, поэтому утверждать, что именно это фото – из Тегерана он не стал.

РФ как раз поставляла Ирану ЗРК малой дальности "Тор-М1". Согласно данным из открытых источников, поставки закончились в 2007 году.

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Комплексы этого типа могут поражать цели на расстоянии до 12 и на высотах до шести километров. Они могут применяться против целей, летящих на сверхмалых высотах (10-15 метров).

В общем, основных версий причин авиакатастрофы – четыре, среди них есть и версия о "технических причинах".

Версии звучат следующим образом:

1. поражение самолета ракетой ЗРК, в т.ч. ЗРК "Тор", ведь информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в интернете;

2. столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

3. разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

4. взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В состав комиссии, которая занимается расследованием катастрофы, вошли специалисты, работавшие с MH-17 и фрагментами ракеты ЗРК "Бук".

По словам Данилова, сейчас украинская сторона проводит "эффективные" переговоры с Ираном и есть все основания для участия Украины в расшифровке черных ящиков с борта боинга МАУ.

"Расследование находится на личном контроле президента Украины", – добавил секретарь СНБО.

Стоит отметить, что западные спецслужбы рассматривают технические причины падения самолета как основную версию аваиакатастрофы.

По их мнению, двигатель боинга (спустя несколько минут полета) перегрелся и именно поэтому произошла трагедия. Интересно, что такую версию выдвинули канадские органы: это при том, что большая часть погибших – граждане Канады.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.