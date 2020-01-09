Появились новые видео падения и места крушения боинга МАУ
2020-01-09 11:10:05
Иран уже опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором утверждает, что перед падением на самом самолете был пожар
В сети опубликовали новые видео крушения украинского боинга в Иране.
На ролике ниже видно, как самолет вспыхнул, а потом резко ушел вниз.
Запись с одной из камер видеонаблюдения в непосредственной близости от места авиакатастрофы. На 30-й секунде видно вспышку и крушение самолета.
Сразу после крушения на месте происшествия:
Иранское издание ISNA также сегодня опубликовало видео с места катастрофы, на котором видно, как спасатели разбирают обломки самолета.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
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