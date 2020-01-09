Появились новые видео падения и места крушения боинга МАУ

2020-01-09 11:10:05

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Иран уже опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором утверждает, что перед падением на самом самолете был пожар

В сети опубликовали новые видео крушения украинского боинга в Иране.

На ролике ниже видно, как самолет вспыхнул, а потом резко ушел вниз.

Запись с одной из камер видеонаблюдения в непосредственной близости от места авиакатастрофы. На 30-й секунде видно вспышку и крушение самолета.

Сразу после крушения на месте происшествия:

Иранское издание ISNA также сегодня опубликовало видео с места катастрофы, на котором видно, как спасатели разбирают обломки самолета.

Как ранее сообщал Фокус: 

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