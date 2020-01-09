После скандала в Киеве российской блогерше на три года запретили въезд в Украину

Российской блогерше Александре Митрошиной, на лекции которой 6 января полиция задержала активистов движения "Відсіч", запретили въезд в Украину на три года. Причина запрета – незаконное посещение Крыма в 2017 году. Об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС).

8 января при вылете из Киева в Минск ей в паспорте поставили отметку о запрете въезда в Украину.

"Подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку, – написала Митрошина в своем Telegram-канале. – Я прекрасно понимаю отношения наших стран и почему мне запретили въезд. Все ок. Можно было обойтись без клеветы в СМИ, ну да ладно. Никакого негатива у меня нет, я уважаю закон и надеюсь что после этих трех лет смогу вернуться".

Напомним, что активисты пришли на лекцию Митрошиной, так как были возмущены ее поездкой в 2017 году в оккупированный Крым.

После их попытки получить от блогерши ответ на вопрос "Чей Крым?", начался конфликт с присутствующими.

Активисты вызвали полицию, встреча была сорвана. Митрошина в конфликте не принимала участия.

Полиция задержала двух активистов и одного из их оппонентов. В отношении них оформили админпротоколы за мелкое хулиганство, а потом отпустили.

Комментируя ситуацию, Министерство внутренних дел сообщило, что российская блогерша въехала в Украину через железнодорожный пункт пропуска. Ее пропустили в страну, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а при въездном контроле невозможно было определить, посещала ли она временно оккупированные территории.

Как ранее сообщал Фокус: