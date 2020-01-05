Помог Зеленский. Dr. Alban выступил в Киеве после концерта в Крыму

Шведский певец появился на новогоднем концерте "Вечернего квартала"

В новогоднем шоу "Вечернего квартала" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. По словам певца, со въездом в Украину ему помог президент Владимир Зеленский.

Об этом Dr. Alban написал в Instagram.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за предыдущего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", – написал он.

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