Dr.Alban переписал свой пост о поездке в Киев: Зеленского уже не благодарит
2020-01-05 15:07:20
Певец не знал, что украинцам не нравятся выступления в аннексированном Крыму
Шведский певец Dr. Alban изменил подпись к фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Изначально он написал, что Зеленский помог ему проехать в Украину, хотя ранее он давал концерт в аннексированном Крыму.
"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", – писал он.
Однако, через некторое время, текст поста изменился.
"Встретил президента Украины, президента Зеленского. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится... Был рад встрече с президентом", – сказано в подписи.
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский не влиял на решение пограничной службы по пропуску певца на территорию страны.
По его словам, Dr. Alban пересек украинскую границу в соответствии с действующим законодательством.
"При этом подчеркиваю – вопросы пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску или непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины",– сказал Дайнеко.
Как ранее сообщал Фокус:
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