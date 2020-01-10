Ленинопад по-крымски: в Евпатории неизвестные снесли памятник советскому вождю

В аннексированном Крыму в одном из парков Евпатории неизвестные снесли памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 10 января.

Отмечается, что "местные власти" начали проверку, так как не давали разрешения на снос монумента.

"После этого (проверки, – ред.) дадим расширенный комментарий, но юридически никакого памятника там не существует", – заявил "глава администрации города" Роман Тихончук.

Монумент был расположен в парке имени Ивана Франко и представлял собой мини-копию неосуществленного проекта Дворца Советов – здания в Москве со скульптурой Ленина на вершине.

Как уточняют Новости Крыма, строения и сооружения парка имени Франко находятся в неудовлетворительном, а часть – в аварийном состоянии, в связи с чем подлежат списанию путем сноса.

Кроме того, так называемая "горадминистрация" назвала территорию парка запущенной, а памятник – заброшенным. В 2016 году там началась реализация инвестпроекта по созданию парка развлечений.

Как ранее сообщал Фокус:

В Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.

В прошлом году в Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял Ленин.