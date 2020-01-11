20 прогнозов от журнала Фокус. Что ждет Украину в 2020 году

Прогнозы — дело неблагодарное. Стоит лишь вспомнить, как год назад лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский в новогоднюю ночь заявил о желании баллотироваться в президенты. Сначала над ним смеялись, затем называли техническим кандидатом, а когда тот выиграл выборы, говорили, что Зеленский — это политический аватар Игоря Коломойского. Но уже к концу прошлого года даже самым заядлым скептикам пришлось признать, что президент — самостоятельная политическая фигура.

Ещё неделю назад мало кто верил в возможность новой масштабной войны на Ближнем Востоке. После убийства лидера Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани масштабный конфликт стал намного реальнее. Затем — после ответа Ирана, призванного сохранить лицо, но закончившегося трагическим провалом — войну "уже завтра" снова не ждут.

Сложность прогнозирования подобных политических раскладов объясняется тем, что любая страна — это прежде всего люди с собственной волей, политическими и бизнес-интересами. Последние накладываются на интересы международных партнёров, а те зачастую противоречат желаниям местных элит и мировым трендам, переломить которые в рамках отдельно взятого государства невозможно. Словом, система настолько сложная, что горизонт прогнозирования для неё может оказаться ещё короче, чем достоверный прогноз погоды.

В особенности это справедливо для Украины. Мы оказались настолько утомлены многолетней коррупцией и "капитализмом связей" — одной из наиболее извращённых форм экономики, когда преуспевание человека определяют не его харизма и деловые качества, а умение дружить с нужными людьми, что проголосовали на выборах за телевизионный образ. Прекрасно понимая это, объясняли свой выбор фразой: "Какая разница, хуже не будет".

Частично предвыборные ожидания Зеленский и его команда оправдали — они действительно не воруют, по крайней мере, мы об этом намного меньше знаем и слышим. А вот мем "какая разница", который стал квинтэссенцией идеологии Зеленского, может подвести.

В своём новогоднем обращении (к слову, прекрасно срежиссированном и лишённом постсоветского пафоса власти) Зеленский говорил о том, что неважно, как украинцев разделяет прошлое, если перед ними открывается светлое совместное будущее. С этим тезисом сложно спорить — большую часть ныне процветающих государств некогда раздирали внутренние противоречия похлеще украинских. Достаточно вспомнить о гражданской войне в США или Италии, собранной волей Джузеппе Гарибальди из десятков враждующих княжеств и городов, жители которых вообще плохо понимали диалекты друг друга.

Но чтобы собрать из осколков могущественную страну, действия лидера должны быть всем понятны и предсказуемы. Об украинской власти такого не скажешь. Пока её решения — это скорее направленное хаотичное движение, объединённое целью удержать рейтинг Зеленского и "слуг народа" любой ценой. Добавьте к этому отсутствие нормальной коммуникации между властью и обществом, жизненно необходимой для раздираемой противоречиями страны. Чего стоит хотя бы анекдотичная история с отдыхом президента в Омане, который туда полетел на рейсовом самолёте и за свои деньги, но якобы с целью встреч на высшем уровне.

Да и без внятной идеологии стране не обойтись. Об этом свидетельствует хотя бы общественная дискуссия, которая развернулась вокруг озвученных в новогоднем обращении президента тезисов. Спору нет, холодильник потенциально способен победить телевизор, и в экономически преуспевающей стране памятники Бандере и маршалу Жукову вполне могут ужиться на одной улице лет так через сто после их смерти, когда реальные исторические личности окончательно превратятся в стерильных героев сказаний.

Но в нашем случае дело даже не во времени. Реформ, способных за обозримое время превратить Украину в богатую страну, не видно. Товарооборот падает, сконцентрированный в ОВГЗ суверенный долг всё больше напоминает финансовую пирамиду, а столь ожидаемые международным сообществом реформы, например открытие рынка сельхозземли, тормозятся. Потока инвестиций и экономического чуда в ближайшие годы не произойдёт. Вместо этого ожидается усиление тренда трудовой миграции и возрастающий из-за несопоставимых темпов роста экономики разрыв в благосостоянии со странами ЕС. И толпы пассивного населения, которым "всё равно".

Успешный обмен пленными, попытки закончить войну и точечные улучшения на какой-то период замедлят неизбежное падение рейтинга власти. Но для "золотого миллиарда" мы так и останемся страной третьего мира, которая ассоциируется с секс-туризмом и Чернобылем, а из позитива разве что с достижениями спортсменов.

Впрочем, это всё неточно. Ещё есть время для перемен в лучшую сторону. Хочется надеяться, что власти таки удастся установить долгожданный мир, примирить предпринимателей и аппетиты фискалов, возобновить необходимое для развития малого бизнеса кредитование, реформировать образование, совершить технологические прорывы и в итоге превратить Украину в процветающую страну. Но это возможно лишь в том случае, если и власть, и украинцы не будут думать "какая разница" о будущем.

Что ждет Украину в 2020 году

Ни войны, ни мира на Донбассе

После трёхлетнего перерыва саммит "нормандской четвёрки" так и не дал старт масштабной реинтеграции Донбасса. Зато эта встреча позволила "сверить часы" её участникам и определить точки соприкосновения по решению конфликта на востоке Украины, прежде всего в обмене пленными и разведении войск.

Следующая встреча Франции, Германии, России и Украины запланирована на апрель 2020 года. Ожидается, что на саммите примут решения, благодаря которым горячая фаза войны на Донбассе потухнет. А вот в политической плоскости дело идёт к заморозке: имплементировать "формулу Штайнмайера" и предоставлять Донбассу автономию, на чём настаивают Россия и террористические "ЛДНР", Украина не готова. "В 2020-м, думаю, будут решать вопрос о создании новых зон безо­пасности, которые оговорены в нормандском коммюнике, — считает Энрике Менендес, глава аналитического центра "Донбасский институт региональной политики". — Будут создаваться новые КПВВ, скорее всего, откроют автомобильный пункт пересечения в Золотом, начнутся разговоры об облегчении экономической блокады. Но политическую часть вопроса однозначно заморозят минимум на два-три года". В связи с этим, считает Менендес, местные выборы на неподконтрольной части Донбасса в 2020 году не состоятся.

Будут сажать: 2020 год ознаменуется громкими уголовными делами

Предвыборный лозунг президента "Придёт весна — сажать будем" становится реальностью. Скоро на скамью подсудимых могут сесть "первые ласточки": добробатовцы и волонтёры, подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. Хотя эксперты уже засомневались в сходстве подозреваемых с реальными преступниками, которых запечатлели камеры видеонаблюдения.

По мнению политолога Алексея Якубина, в преддверии местных выборов власть постарается поставить точку в этом резонансном деле. Параллельно активизируют расследование дел по пятому президенту Украины Петру Порошенко. "Он это понимает, потому подстраховывается, переписывая имущество на сына, — говорит Якубин. — Тем более с 1 января депутатская неприкосновенность отменена, и теперь всё будет зависеть от генерального прокурора. Представление на Порошенко уже есть, а значит, накануне местных выборов власть попытается показать обществу, что выполняет обещания".

В этом году команда президента надеется поставить точку и в вопросе реинтеграции Донбасса. Соответственно, волнения в обществе, которые могут подогревать близкие к Порошенко ветераны АТО и волонтёры, Зеленскому не нужны. Именно поэтому самые активные из тех, что саботируют минский процесс, могут оказаться на скамье подсудимых. "Если Зеленский всерьёз возьмётся за минские соглашения, ему придётся решить вопрос с добробатами и волонтёрами", — считает Алексей Якубин.

Нет сил: новым Майданам не быть

Осень и начало зимы 2019 года ознаменовались несколькими масштабными акциями протестов в столице. Активисты выходили то против имплементации "формулы Штайнмайера", в которой предусматривается предоставление автономии неподконтрольной части Донбасса, то против земельной реформы, то с призывами к президенту "не перейти красных линий" на нормандском саммите. Каждый раз организаторы обещали начать новый Майдан, если власть не прислушается к их требованиям. Однако дальше обещаний дело не дошло.

В 2020-м протестные настроения сохранятся. В этом уверен политолог Кирилл Молчанов. Но повторения Оранжевой революции или Евромайдана, считает он, не будет. "За последние пять лет поднять общество удалось только двум организациям: профсоюзам и православной церкви. Других поводов, которые бы собрали многотысячные акции, где люди готовы были бы стоять до конца, не было, — считает он. — Для обычного человека что "формула Штайнмайера", что земельная реформа — слишком пространные и не настолько близкие понятия, чтобы выйти за них на Майдан".

Многодневная акция протеста должна также быть кем-то оплачена: людей необходимо снабжать продуктами, тёплыми вещами и медикаментами. И если два предыдущих Майдана спонсировали предприниматели, то желающих спонсировать новую "революцию" пока нет. "Конечно, оппозиция будет качать ситуацию, но у большинства наших граждан нет ни сил, ни особого желания выходить на улицы", — резюмирует Молчанов.

Политика бургера: "Слугам народа" придётся сочетать непопулярные реформы с популистскими решениями

Рекордные 73% поддержки, которые были у Владимира Зеленского по итогам выборов президента, за полгода снизились почти на треть — до 52%. На электоральные симпатии напрямую влияют реформы, проводимые в государстве. Так, после принятия в первом чтении закона о рынке сельскохозяйственной земли деятельность главы государства не одобрял уже каждый третий украинец. Это было в ноябре.

Зато после декабрьского саммита "нормандской четвёрки" в Париже, по данным социологической группы "Рейтинг", уровень поддержки Зеленского вырос до 62%, а уровень недовольства уменьшился с 33% до 25%.

В 2020 году одной из главных задач президента и его команды станет сохранение электоральных симпатий к главе государства. "Единственный партнёр, на поддержку которого может рассчитывать Зеленский, — это украинский народ, — считает Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. — В таком случае угроза новых Майданов будет минимальна".

В связи с этим украинцев ожидает период психологического "бургера", когда власть продолжит непопулярные реформы (введение того же рынка с/х земли), но разбавит их неоднозначными достижениями вроде укрепления гривни или выдачи России и боевикам "ЛДНР" подозреваемых в расстреле Майдана "беркутов" в обмен на украинских пленных.

Радикальный перелом: в 2020 году власть начнёт всерьёз бороться с националистами

Активизация радикальных движений осенью и в декабре 2019 года стала для власти пусть не критическим, но неудобным явлением. Акции протеста у стен парламента и Офиса президента дают мощный информационный повод для националистов заявить о себе. Поэтому в 2020 году одной из главных задач для команды президента станет ликвидация большинства радикальных организаций.

"До тех пор, пока Зеленский не сломает хребет националистам, пока не покажет, кто в стране хозяин, он не сможет полноценно реализовывать обязательства по минским соглашениям, — уверен политолог Кость Бондаренко. — Если он действительно хочет быть президентом страны, то ему придётся столкнуться с проведением "ночи длинных ножей", "месяца длинных ножей", "полугодия длинных ножей". Но в любом случае ему необходимо избавиться от радикалов".

При этом глобального объединения националистических организаций в 2020 году не произойдёт, считает Бондаренко. "У радикалов разные хозяева. Соответственно, вряд ли кто-то один сможет сейчас взять на себя финансирование всех радикальных организаций. Какие-то мелкие организации объединяться будут, но масштабного слияния точно не произойдёт".

Подконтрольная автономия: реформу децентрализации наконец-то завершат, но автономии у громад поубавится

Реформа децентрализации в Украине вяло тянется уже почти шесть лет. В команде Владимира Зеленского уверены, что именно 2020-й станет решающим и поставит окончательную точку в вопросе предоставления автономии регионам. Глава государства в декабре внёс в парламент соответствующий проект изменений в Конституцию. Он предусматривает образование общин и введение института префектов. В то же время в законопроекте нет ни одного упоминания об особом статусе ОРДЛО.

Новое территориальное устройство будет формироваться по принципу "Община — округ — область". То есть планируется объединение городов, сёл и посёлков городского типа в общины, которые зарегистрируют как одно юрлицо. Общины объединят в округа, а те, соответственно, в области.

Кроме того, предусмотрена отмена спецстатусов для городов. В первую очередь это касается Киева и Севастополя. Однако статус столицы будет регулироваться соответствующим законом.

Вместо госадминистраций создадут офисы префектов. Префекта будет назначать президент по представлению Кабмина. Он должен следить за законностью решений местных органов власти. При этом префект вправе просить главу государства или суд отменить решение местных властей, если посчитает, что оно незаконно.

Предусмотрено и сокращение срока полномочий местных депутатов до четырёх лет. Глава облсовета меняется раз в год. При этом его можно уволить досрочно, если префект сообщит президенту о нарушении им закона.

Изменения должны вступить в силу до 1 марта 2021 года, а после этого в течение трёх месяцев состоятся местные выборы.

При этом всю работу на местах будет жёстко контролировать руководство страны, уверен Владислав Дзивидзинский, политолог. "Мы своими голосами дали возможность монобольшинству состояться. Соответственно, одна политическая сила получила законные инструменты для того, чтобы проводить эту реформу по своему усмотрению. Какой-либо узурпации власти нет, нарушения закона, авторитарности — тоже, — считает политолог. — Это просто политическая целесообразность партии "Слуга народа" получить полноту власти. Будь "Батькивщина" или "Европейская солидарность" на их месте, они поступили бы так же".

Аукцион кредитной щедрости: потребительское кредитование оживится

В конце 2019-го президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу пообещал кредиты для малого и среднего бизнеса под 5–9% годовых. По мнению президента, это простимулирует заробитчан возвращаться в Украину и открывать своё дело.

Обещание президента выглядит щедрым. Но к концу 2019 года учётная ставка НБУ, которая служит ориентиром для кредитного рынка, составляла 13,5%, а средние ставки по депозитам в гривне — около 15% годовых. В таких условиях ни один банк, работающий по законам рынка, кредитовать кого-либо дешевле стоимости финансовых ресурсов не станет, даже если этого очень хочет президент.

Вместе с тем активизация кредитования на фоне снижения стоимости займов таки может стать реальностью. "Кредитование должно восстанавливаться — снижаются ставки, экономические перспективы становятся лучше, ликвидность на рынке неплохая, — рассуждает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина". — Если бы я был предпринимателем, то дождался бы обещанного НБУ радикального снижения ставок, прежде чем брать какие-либо кредиты".

Пядь родной земли: рынок откроют, но это снизит рейтинг действующей власти

Большие надежды на ускорение экономического роста власть связывает с открытием свободной продажи сельскохозяйственной земли. По оценкам экономистов, внедрение этого рынка даст около 2% дополнительного роста ВВП в год. Госбюджет получит средства от продажи земель, которыми владеет государство.

Впрочем, сразу после открытия рынка результаты, скорее всего, окажутся скромными. "В ближайший год на прямые покупки земли вряд ли направят более 10–15% "заякоренных в ОВГЗ" средств нерезидентов (около $400–500 млн). Крупные покупки земли у государства в 2020 году также маловероятны", — прогнозирует Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating.

Однако результаты открытия земельного рынка измеряются не только деньгами. "Мораторий [на продажу сельхозземель] — признак того, что мы живём в каком-то средневековье, в то время как в мире триллионы долларов ищут, где "припарковаться", — рассуждает Дмитрий Боярчук, директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина".

Госбанки превращаются… государство уменьшит свою долю в финансовом секторе

После национализации ПриватБанка в декабре 2016 года более половины банковского рынка Украины (55%) оказалось под контролем государства. До этого в госсобственности уже находились Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

В ближайшие несколько лет эти крупнейшие в стране финучреждения ожидают серьёзные изменения. Согласно разработанной Минфином стратегии развития госбанков, к 2022-му доля государства в банковском секторе должна снизиться с 55% до 24%. Для этого Украина должна продать частным инвесторам часть своих долей в госбанках.

Первой ласточкой в ближайшее время станет Укргазбанк, 20% которого должны перейти под контроль Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка. 2020-й также может стать судьбоносным для Ощадбанка — на этот период запланирована продажа миноритарной доли в нём одному из международных финансовых учреждений.

В ближайшие три года частным инвесторам планируют продать и национализированный ПриватБанк. Однако из-за судебных разбирательств с его бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым эта миссия выглядит невыполнимой.

В тени пирамиды: спрос на ОВГЗ у нерезидентов может упасть

В 2019 году Минфин активно распродавал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в результате чего иностранные инвесторы сконцентрировали около $4 млрд внутреннего госдолга, а гривня укрепилась на 19%, до 23,7 грн за $1. Критики такой политики говорят о строительстве финансовой пирамиды ОВГЗ.

Так, Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, считает, что происходящее с курсом гривни на фоне распродажи ОВГЗ не имеет отношения к экономическим законам и выглядит чистой воды финансовой пирамидой, построенной НБУ и Минфином. "Когда под давлением внешних факторов НБУ снизит учётную ставку до 10% годовых и наши облигации, которыми Минфин перекрывает дыры в бюджете, станут неинтересными для иностранных спекулянтов, пирамида рухнет", — предупреждает Пендзин.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко советует различать возможное уменьшение в 2020 году темпов прироста портфеля ОВГЗ и массовый выход зарубежных инвесторов из этих бумаг. Последнее произойдёт лишь в случае крайне негативного развития событий: усиления ручного управления в экономике, отказа правительства от структурных реформ, и нарастания политического кризиса.

Изменчивая гривня: национальная валюта может вновь упасть

В декабре 2019-го курс гривни балансировал рядом с отметкой 23 UAH/USD — сезонного ослабления нацвалюты не состоялось. Казалось бы, тем, у кого под матрасом залежались доллары, остаётся лишь расстраиваться, что не успели сдать валюту раньше, но торопиться не стоит: по разным прогнозам, курс гривни в 2020 году может составить 24,5–28 UAH/USD.

Так, в инвесткомпании Eavex Capital уже в I квартале ожидают движение к отметке 25 UAH/USD. "Украина остаётся страной с отрицательным сальдо текущего счёта платёжного баланса, дефицит которого с января по октябрь составил $3,4 млрд (2,8% от ВВП)", — объясняет Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента Eavex Capital. Поэтому рынок рано или поздно начнёт ощущать нехватку валюты, что отразится на росте котировок по доллару и евро.

Начало проседания гривни запустит психологическую реакцию. "Доверие к нацвалюте со стороны бизнеса и граждан низкое, запас прочности у рынка малый, из-за чего разворот настроений может произойти очень быстро", — предупреждает Евгения Ахтырко, аналитик Concorde Capital.

И, наконец, заинтересованность в ослаблении гривни могут диктовать экспортёры, проигравшие от ревальвации, а также экономическая и бюджетная политика государства.

Медленно, но верно: с 1 мая 2020 года получатели субсидий станут больше платить за коммуналку

Пока руководство страны всеми силами пытается убедить украинцев, что тарифная политика направлена на снижение, поставщики услуг видят ситуацию иначе. "Состояние инфраструктуры и производственных мощностей требует модернизации, в отсутствие дешёвых кредитов у поставщиков коммунальных услуг надежда только на повышение тарифов", — говорит Олег Попенко, глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в общественном совете при Киевской горадминистрации. По его мнению, в 2020-м нас ждёт небольшой рост тарифов.

Наверняка известно, что получатели субсидий станут больше платить за коммуналку. "Если платили 8%, то станет 10%. Домохозяйствам, которые имели более высокий доход, 6–8 тыс. грн на человека, увеличат процент с 15% до 20%", — заявил Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики. В Минсоцполитики обещают, что критически платёжки не увеличатся, ведь программа субсидий рассчитана на поддержку тех, кто реально нуждается в помощи.

Игра в легалайз: законный игорный бизнес не станет конкурентным

Власть снова заговорила о том, что казино, салоны игровых автоматов, тотализаторы и букмекерские конторы нужно вывести из тени. Президент Владимир Зеленский руководителям правоохранительных структур поставил задачу: легализовать игорный бизнес в сжатые сроки. Этот бизнес работал законно с момента обретения Украиной независимости до 2009 года, когда на территории страны запретили все формы азартных игр, кроме лотерей.

Попытка 19 декабря принять закон, легализующий запретную сферу, успехом не увенчалась: в Раде не хватило голосов. Однако Зеленский дал понять, что сдаваться не намерен. На следующий день после неудачного голосования он опубликовал в Facebook гневный пост, обращённый к противникам закона, предполагая, что за ними стоят владельцы нелегального игорного бизнеса, предпочитающие оставаться в тени. Тем самым глава государства объявил им войну и пообещал немедленно закрыть салоны игровых автоматов. Обещание звучало странно: поскольку этот вид бизнеса всё ещё запрещён, пресекать его следует вне зависимости от того, какие законопроекты сейчас рассматривают парламентарии. После этого игровые салоны и тотализаторы, замаскированные под лотереи, стали закрываться. Выглядело всё так, будто до попытки легализации на их незаконную деятельность смотрели сквозь пальцы, а после — взялись всерьёз.

Похоже, в 2020 году закон всё-таки примут. Авторы документа считают, что это увеличит бюджетные поступления на 6–9 млрд грн в год и выведет из тени рынок объё­мом более $1 млрд. Правда, новый легальный рынок сразу монополизируют, потому что предусмотренные законодателями условия выдачи лицензий до предела сужают круг потенциальных претендентов. Многочисленные критики законопроекта утверждают, что его текст намеренно адаптирован к нуждам конкретных компаний.

Украина на выезде: трудовая миграция в 2020-м сохранится, но украинцы поедут работать в другие страны

Одна из отличительных черт нашего государства — трудовая миграция. Но если в прежние годы основной поток рабочей силы из Украины направлялся точечно в Италию, Польшу, Чехию, то нынешний тренд — значительное расширение географии. Павел Кравчук, эксперт общественной организации "Європа без бар’єрів", считает, что в новом году украинцев станет больше на рынках труда Германии, Бельгии, Франции и на Скандинавском полуострове. При этом эксперт прогнозирует уменьшение трудовых мигрантов в Польше, которая пока остаётся "работодателем №1" для наших сограждан.

По информации министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, за последние десять лет из страны выехало 4 млн украинцев. Это, согласно отчёту Нацбанка за июль прошлого года, стало причиной серьёзного дефицита кадровых ресурсов на внутреннем рынке труда. По мнению аналитиков, чтобы вернуть "заробитчан" в Украину, правительству необходимо разработать и целенаправленно внедрять соответствующую стратегию. "В таком документе должны быть заложены возможности для быстрого открытия маленьких предприятий, условия для развития местных громад и т. д.", — подчёркивает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Но даже в этом случае ожидать позитивных сдвигов в ближайшие годы не стоит.

Объять необъятное: в следующем году нас ожидает масштабная реформа высшего образования

Базой для перемен в вузах стал закон №2299 "Об изменениях в высшем образовании", принятый Верховной Радой 18 декабря 2019-го. Проблем в этой сфере накопилось так много, что закон превратился в попытку объять необъятное и поменять буквально всё — от инфраструктуры вузов до качества обучения. По закону количество вузов, бесконтрольно разраставшихся в прежние годы, должно сократиться. Ректоров обязали подписывать контракты с вузами с чёткими показателями их деятельности, то есть если руководитель не выполняет условий, договор разорвут. Студенты смогут выбирать учебные дисциплины и англоязычные курсы, при этом их дипломы смогут отзывать, если в работах учащихся найдут плагиат.

"Новый закон делает существенный шаг вперёд в обеспечении качества образования, приближении его к требованиям рынка труда и европейского академического пространства", — считает Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования.

Предполагается, что большинство норм закона заработают в 2020-м. Однако Светлана Благодетелева-Вовк, соосновательница антиплагиатной инициативы "Диссергейт", сомневается, что в ближайшие пару лет эти изменения станут заметны. Хотя бы потому, что на согласование нормативной базы в соответствии с законом потребуется много времени. По её мнению, ответственность за плагиат — положительный момент, однако в документе есть и существенные минусы. "Этот закон — преимущественно инструмент управления "сверху": он усиливает регулирование министерством, повышает управляемость и централизацию высшего образования", — говорит эксперт. Это, считает она, перечёркивает предыдущие попытки реформирования вузов, направленные на усиление их самостоятельности.

Приз или деньги: государство прекратит финансирование непроходных фильмов

Впоследние годы государство начало много делать для украинского кинематографа. Филипп Ильенко, ставший главой Госкино в 2014 году, добился увеличения финансирования индустрии в десятки раз, учредил систему открытых питчингов, на которых презентовали проекты-соискатели, и добился того, что об украинском кино заговорили и за границей, и внутри страны. Патриотические фильмы на исторические и современные темы в последние годы становились заметными событиями.

Всё было хорошо, кроме одной детали: бокс-офисов. Только несколько фильмов, среди которых, к примеру, "Скажене весілля", принесли прибыль. Остальные стали разгромно убыточными. Новое руководство Министерства культуры, молодёжи и спорта решило положить этому конец, аннулировав результаты последних питчингов и выставив новые критерии для выбора лент, достойных госфинансирования. Иными словами, теперь показатели предполагают либо финансовые успехи, либо — в случае с артхаусным и авторским кино — призы на престижных фестивалях "класса А". Иначе деньги, потраченные на создание ленты, творцам кино нужно будет вернуть государству.

Что ждёт в этих условиях едва поднявшее голову украинское кино, интересует всех, ведь для выхода на определённый уровень нужен период проб и ошибок, а он, увы, стоит денег. С другой стороны, из-за несовершенной системы финансирования участились случаи создания низкокачественного, спекулятивного "патриотического кино", которое финансировали только из-за соответствия теме. Учитывая, что новый конкурс на должность главы Госкино — организации, распределяющей бюджетные средства на кинематограф, — сопровождался скандалом и его результаты аннулированы, будущее украинского кинематографа туманно.

Пространство для живых: в следующем году обещают открыть Музей современного искусства

История попытки создания этого музея — одна из самых долгих и неудачных даже на общем фоне непростой культурной политики в нашей стране. Разговоры о музее современного искусства стали вести едва ли не сразу после провозглашения независимости. За это время несколько раз казалось, что очередная группа энтузиастов вот-вот достигнет успеха и музей наконец появится. Но ожидания оказывались напрасными. Сегодня же адепты идеи как никогда близки к успеху.

Создание Музея современного искусства отдельной строкой упоминается в Программе действий правительства, презентованной в декабре, есть для него и статья в бюджете на 2020 год. Готова и его концепция, разработанная Рабочей группой по вопросам создания музея, которая работала в Национальном художественном музее Украины с 2017 года.

Как не устают напоминать искусствоведы и культурологи, наличие в нашей стране Музея современного искусства — один из важнейших маркеров существования любой страны в принципе. Потому одной из главных интриг этого года станет ответ на вопрос, удастся ли Украине войти в список стран, где такой музей есть.

Под напряжением: рост количества электромобилей на украинских дорогах

В наши дни никого не удивляют Nissan Leaf, Renault Zoe и даже Tesla, бегущие в транспортном потоке. Эти наблюдения подтверждаются цифрами. Продажи электромобилей в Украине растут. Только за 11 месяцев 2019-го на наших дорогах появилось 6,4 тыс. таких машин, преимущественно бывших в употреблении.

Трудно представить, чтобы эта тенденция переломилась в 2020-м. По мнению Остапа Новицкого, советника Владислава Криклия, министра инфраструктуры, электромобильный сегмент отечественного рынка продолжит расти. "На протяжении всего года сохраняются льготы на растаможивание легковых электромобилей — нулевые ставки пошлин и НДС, — говорит он. — Остаётся лишь небольшой акциз, размер которого на практике составляет от €20 до €100 за автомобиль".

Это лишь один из факторов, который будет способствовать росту. Снижение цен на б/у электромобили в США и Европе, откуда они попадают к нам, обновление актуального модельного ряда, дальнейшее развитие сети зарядных станций, а также возможные закупки со стороны государственных органов — всё это поможет увеличению продаж.

Космическая тишина: присутствие Украины на рынке активизируется

NASA открыло Международную космическую станцию для туристов, Илон Маск показал корабль, которому предстоит доставить нас на Марс, а Китай приступил к исследованиям обратной стороны Луны.

В Украине отрасль также без внимания не осталась. Мощным стимулом стало принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности", открывшего космос для частных компаний.

Михаил Рябоконь, глава Ассоциации Noosphere, считает, что космическая отрасль нуждается в реформировании. В этом вопросе с ним солидарен Дмитрий Легеза, глава Space Logistics Ukraine. Хотя от идеи запуска ракет из Херсонской области его компании пришлось отказаться, в настоящее время там работают над гибридным дирижаблем, при помощи которого можно запускать ракеты.

Не стоит забывать о международных разработках, к которым приложили руку украинские специалисты. На текущий год запланированы запуски ракет-носителей Antares и Vega — для них отечественные предприятия производят комплектующие. Кроме того, нам предстоит следить за успехами Firefly Aerospace украинца Макса Полякова. Firefly, входящая в программу NASA по доставке грузов на Луну, в 2020-м планирует собрать шесть ракет, в том числе с привлечением мощностей отечественного предприятия "Южмаш".

Команда-сюрприз: сборная Украины по футболу станет открытием Евро-2020

С 12 июня по 12 июля пройдёт самый необычный чемпионат Европы по футболу, матчи которого примут 12 городов в 11 странах Старого Света (такая необычайно широкая география соревнований — дань 60-летнему юбилею турнира). Это будет третий подряд Евро, в котором примет участие сборная Украины. Но на этот раз от команды Андрея Шевченко ожидают сенсации.

В отборочном турнире украинцы заняли первое место, сместив с верхушки пьедестала действующих чемпионов Европы, сборную Португалии, во главе с их мегазвёздным лидером Криштиану Роналду. "Три года назад мы пришли и поменяли кардинально всё. Ребятам понравилась идея, они влюбились в неё. И мы продолжаем это делать", — сказал Андрей Шевченко, тренер украинской сборной, после решающей победы над Португалией.

Чтобы достичь такого впечатляющего результата, Шевченко пошёл на омоложение состава, отказавшись от услуг многих ветеранов. Кроме того, Шевченко сделал ставку не на внутренний чемпионат, который в последние годы основательно "просел", а на легионеров, выступающих в Европе. В результате сборная Украины начала превращаться в талантливую, современную, мощную, а главное — стабильную команду, у которой появился узнаваемый стиль игры. Букмекеры уже внесли Украину в первую десятку претендентов на победу в турнире наравне с такими грандами, как Англия и Италия, и вполне терпимыми соперниками, такими как Хорватия или та же Португалия. Осталось только подтвердить, что сборная Украины не зря приблизилась к элите европейского футбола.