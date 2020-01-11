"Не вникли в суть". Ломаченко стихами ответил по ситуации с видео о спецназе РФ

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что суть опубликованного им ранее видео о "православном духе" была не в российском триколоре.

Свой ответ в стихах он выложил в Instagram.

По словам Ломаченко, те, кто его критикует, "не вникли в суть", ведь они "была совсем не в триколоре".

"Еще вчера кричали вслед: "Осанна", ну а сейчас как с привязи быки", – говорит также боксер.

Полностью стихотворение звучит следующим образом:

Как много тех, кто хочет враз распять, гвоздей с запасом даже отложили,

Но от Христа не повернули вспять, мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки, еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Ну а сейчас, как с привязи быки, не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть – она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть, и брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один, и бесы узы ловко разрывают,

Вот камень вновь летит и не один, так как и тут в горячке что-то накопают.

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Недавно Ломаченко опубликовал у себя в Instagram видео о силе "православного духа".

Видеоряд всего ролика составлен из нарезки учений российского спецназа, а в конце авторы видео благодарят за помощь в съемках "Вежливых людей".

Также украинец ранее говорил, что по-прежнему поддерживает дружеские отношения с российскими боксерами, несмотря на нынешнюю политическую ситуацию.

"Я не могу разрывать отношения с друзьями из-за дележки наверху. Но, по правде говоря, это не мое дело. Я не хочу влезать в это", – говорил он в интервью BBC News.

Как ранее сообщал Фокус:

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 в Токио.

Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).