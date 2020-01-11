В Раде могут отменить налог на землю для "Укрзализныци"
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, в котором предлагают отменить норму о налоге на землю для "Укрзализныци".
Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отмены налогообложения земель железнодорожного транспорта платой за землю. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра особенностей налогообложения платой за землю" за №2566-1 уже зарегистрирован в парламенте", – сказано в сообщении.
Перевозчик напоминает, что налог на землю для компании ввели с 1 января 2019 года.
Это привело к тому, что по итогам 2019 года "Укрзализныця" заплатит 4,2 млрд грн налога на землю, в 3,5 раза больше уплаченной суммы за 2018.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году компания ввела в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя – Крюковского вагоностроительного завода.
- На конец 2019 года УЗ через интернет продавала около 60% всех билетов.
- УЗ планирует построить новую железнодорожную ветку на Донбассе за 1,5 млрд гривен. Она должна соединить направления Кондрашевская-Нова – Лантратовка и Попасная – Сватово – Купянск.