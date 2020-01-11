В Раде могут отменить налог на землю для "Укрзализныци"

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, в котором предлагают отменить норму о налоге на землю для "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

"Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отмены налогообложения земель железнодорожного транспорта платой за землю. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра особенностей налогообложения платой за землю" за №2566-1 уже зарегистрирован в парламенте", – сказано в сообщении.

Перевозчик напоминает, что налог на землю для компании ввели с 1 января 2019 года.

Это привело к тому, что по итогам 2019 года "Укрзализныця" заплатит 4,2 млрд грн налога на землю, в 3,5 раза больше уплаченной суммы за 2018.

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