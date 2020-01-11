В "Борисполе" задержали жительницу Сум при попытке ввоза из ЕС экстази под видом конфет

Служба безопасности Украины поймала жительницу Сум при попытке ввоза в Украину из ЕС экстази в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.

Правоохранители установили, что жительница Сум планировала наладить незаконные поставки веществ в Украину.

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В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинские пограничники не заметили перевозку двумя гражданами Нидерландов крупной партии героина в Европу. Их задержали румынские пограничники.