В "Борисполе" задержали жительницу Сум при попытке ввоза из ЕС экстази под видом конфет
Служба безопасности Украины поймала жительницу Сум при попытке ввоза в Украину из ЕС экстази в аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.
Правоохранители установили, что жительница Сум планировала наладить незаконные поставки веществ в Украину.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.
Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
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