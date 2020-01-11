В Донецкой области мужчина погиб от взрыва боеприпаса гранатомета, который он хранил дома

В Донецкой области в результате взрыва боеприпаса гранатомета в частном доме погиб 24-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня около 14:15 в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Шевченко произошел взрыв. Как выяснилось, в сельскохозяйственном помещении, где в то время находился 24-летний мужчина, прогремел взрыв. Его услышали родственники, которые и вызвали скорую помощь и полицию", – сказано в сообщении.

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Правоохранители предварительно установили, что погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес его домой.

В результате неосторожного обращения одно из взрывных устройство разорвалось. От полученных травм он скончался на месте.

Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

Как ранее писал Фокус:

Ранее в одном из общежитий в Одессе прогремел взрыв: пьяный мужчина во время застолья взорвал гранату. В результате взрыва пострадали 3 человека. Их доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Житель Донецка, летевший из Киева в египетскую Хургаду, пытался провести с собой гранату. Ее изъяла из багажа Служба безопасности аэропорта Борисполь.