СБУ блокировала масштабное производство поддельных лекарств

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ блокировали деятельность группировки, причастной к подпольному производству фальсифицированных лекарств из группы нейростимуляторов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области", – сказано в сообщении.

Препараты продавались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областей, а также через интернет.

Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тысяч гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

"Во время проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъяты ампулы и упаковки для их фасовки, готовы фальсифицированы, зарегистрированы, в частности наркосодержащие препараты", – сообщили в СБУ.

Все поддельные лекарства изъяты из розничных сетей.

Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которые получит статус централизованной закупочной организации.