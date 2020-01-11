Семьи погибших в авиакатастрофе в Иране получат по 200 тыс. грн от правительства, – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи", – заверил премьер.

Гончарук пообещал, что Кабмин проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

Кроме того, авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

"Наши дипломаты уже работают по всем методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", – сказал Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Он заверил, что государство даст финансовую поддержку семьям погибших. Он также призвал мировое сообщество к полному и окончательному расследованию всех обстоятельств катастрофы.