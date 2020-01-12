Дважды за выходные. В Одессе неизвестные обокрали музей
В Одессе за выходные ограбили музей "Пороховая башня", который находится в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.
Об этом сообщил директор музея Артем Погосенко в Facebook.
"Все разбросали и для чего-то разбили окно. Спасибо ГУНП, провели все необходимые следственные действия. Даже собака с полицией приходила. Будем надеяться, что этих любителей старины задержат", – пишет он.
На следующий день сообщил о том, что музей ограбили второй раз.
"Они вернулись. Сломаны две витрины. Опять украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране", – заявил Погосенко.
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