Новый рекорд – в 2019 году украинскую границу пересекли 102 млн человек
В прошлом году самолетами украинскую границу пересекли 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила Госпогранслужба. Украинцев среди них было 15,1 млн человек, что на 30% превышает прошлогодний показатель.
Морским транспортом границу пересекли всего 400 тыс. человек (рост на 11,5%).
Большего всего были загружены пункты пропуска на сухопутных участках госграницы. При этом пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018-го – 36,7 млн человек.
Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе – до 10 млн человек, из них украинцев – 7 млн.
Также в 2019 году существенно уменьшилось количество лиц, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 июля 2019 года, вступило в силу соглашение о малом пограничном движении с Польшей, дающее возможность гражданам Украины из приграничных населенных пунктов пересекать границу по упрощенной процедуре.
- С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из страны на территорию РФ.
- Трех иностранцев, которые незаконно находились в пограничной зоне, задержали военнослужащие Чопского отряда.