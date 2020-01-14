Новый рекорд – в 2019 году украинскую границу пересекли 102 млн человек

Пассажиропоток на на российско-украинской границе уменьшился на 10%

В прошлом году самолетами украинскую границу пересекли 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщила Госпогранслужба. Украинцев среди них было 15,1 млн человек, что на 30% превышает прошлогодний показатель.

Морским транспортом границу пересекли всего 400 тыс. человек (рост на 11,5%).

Большего всего были загружены пункты пропуска на сухопутных участках госграницы. При этом пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018-го – 36,7 млн человек.

Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе – до 10 млн человек, из них украинцев – 7 млн.

Также в 2019 году существенно уменьшилось количество лиц, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Как ранее сообщал Фокус: