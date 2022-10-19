С 1 ноября в Украине подорожает оформление внутреннего и загранпаспорта

Оформление внутреннего паспорта по ускоренной процедуре уже вскоре подорожает почти вдвое, а за загранпаспорт желающим сэкономить время придется заплатить около 1000 грн.

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Кабинет министров Украины принял решение о повышении стоимости услуг по срочному оформлению внутреннего и заграничного паспортов. Новая норма вступает в силу уже с 1 ноября. Об этом говорится в тексте постановления правительства №1180 от 14 октября.

Так, с ноября в Украине подорожает:

оформление паспорта гражданина Украины в течение 10 дней — с 252 грн до 496 грн;

оформление загранпаспорта за три или семь дней — с 704 грн до 992 грн;

оформления и обмен проездного документа беженца — с 226 грн до 452 грн;

оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые — со 168 грн до 336 грн;

оформление и обмен вида на временное проживание — с 352 грн до 452 грн;

оформление и обмен карты мигранта подорожает с 199 грн до 399 грн.

Помимо этого, согласно решению Кабмина, спустя шесть месяцев после отмены военного положения в Украине, оформление внутреннего паспорта в течение 20 дней будет стоить 248 грн, а загранпаспорта — 496 грн.

Напомним, летом правительство разрешило гражданам использовать электронные документы за рубежом. Однако информацией об украинцах, которая хранится в "Дії", не смогут воспользоваться юридические лица, связанные с Россией и ее странами-пособниками.

Также мы писали о нововведении, в рамках которого украинцы могут зарегистрировать брак при помощи электронных документов в "Дії".