Выплаты от Кабмина семьям жертв крушения самолета МАУ в Иране – жест доброй воли, – юрист
Решение Кабмина о выплате по 200 тыс. грн семьям 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, является добровольным платежом, не предусмотренным никакими документами.
Об этом в интервью Фокусу рассказал заслуженный юрист Украины, старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Романом Марченко.
"Кабинет министров Украины принял решение о выплате семьям погибших. Это добровольный платеж, не предусмотренный никакими документами. Это жест доброй воли", – рассказал юрист.
Он отметил, что выплаты родственникам погибших регулируются Монреальской конвенцией, которая принята под эгидой ООН. Согласно документу, немедленно после авиакатастрофы авиакомпания МАУ обязана предпринять необходимые шаги к установлению наследников погибших, их банковских реквизитов и выплатить этим гражданам стартовые платежи в размере примерно $22 тыс. за каждого погибшего человека.
"Обычно такие выплаты осуществляются без каких-либо проблем, поскольку эта ответственность застрахована и эти выплаты осуществляет страховая компания. Львиная доля таких выплат осуществляется в промежутке от 1 до 3 месяцев с момента авиакатастрофы. Бывают задержки, когда невозможно определить наследников. Но в целом выплаты осуществляются довольно быстро, как и предусмотрено Конвенцией", – рассказал Марченко.
При этом Монреальская конвенция предусматривает, что после официальных выводов следственной комиссии общая выплата должна составлять не менее $130 тыс. за одного погибшего. Из них $22 тыс. должны вернуться в МАУ, а остальная сумма должна быть выплачена наследникам. Эти выплаты должны осуществляться их бюджета Ирана. В то же время окончательный размер платежей будет установлен в рамках украинско-иранских переговоров.
Как ранее писал Фокус:
-
Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
- Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору". Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Он заверил, что государство даст финансовую поддержку семьям погибших. Он также призвал мировое сообщество к полному и окончательному расследованию всех обстоятельств катастрофы.