Выплаты от Кабмина семьям жертв крушения самолета МАУ в Иране – жест доброй воли, – юрист

Иран должен выплатить семьям за каждого из погибших не менее 130 тыс. долларов

Решение Кабмина о выплате по 200 тыс. грн семьям 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном, является добровольным платежом, не предусмотренным никакими документами.

Об этом в интервью Фокусу рассказал заслуженный юрист Украины, старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Романом Марченко.

"Кабинет министров Украины принял решение о выплате семьям погибших. Это добровольный платеж, не предусмотренный никакими документами. Это жест доброй воли", – рассказал юрист.

Он отметил, что выплаты родственникам погибших регулируются Монреальской конвенцией, которая принята под эгидой ООН. Согласно документу, немедленно после авиакатастрофы авиакомпания МАУ обязана предпринять необходимые шаги к установлению наследников погибших, их банковских реквизитов и выплатить этим гражданам стартовые платежи в размере примерно $22 тыс. за каждого погибшего человека.

"Обычно такие выплаты осуществляются без каких-либо проблем, поскольку эта ответственность застрахована и эти выплаты осуществляет страховая компания. Львиная доля таких выплат осуществляется в промежутке от 1 до 3 месяцев с момента авиакатастрофы. Бывают задержки, когда невозможно определить наследников. Но в целом выплаты осуществляются довольно быстро, как и предусмотрено Конвенцией", – рассказал Марченко.

При этом Монреальская конвенция предусматривает, что после официальных выводов следственной комиссии общая выплата должна составлять не менее $130 тыс. за одного погибшего. Из них $22 тыс. должны вернуться в МАУ, а остальная сумма должна быть выплачена наследникам. Эти выплаты должны осуществляться их бюджета Ирана. В то же время окончательный размер платежей будет установлен в рамках украинско-иранских переговоров.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Он заверил, что государство даст финансовую поддержку семьям погибших. Он также призвал мировое сообщество к полному и окончательному расследованию всех обстоятельств катастрофы.