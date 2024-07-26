Британская BAE Systems начала сборку перспективного истребителя Tempest (фото)
Первый полет новой машины, в создании которой будут задействованы передовые цифровые технологии, ожидается в 2027 году.
Британская компания BAE Systems начала производство пилотируемого образца первого прототипа истребителя шестого поколения BAE Tempest. Ожидается, что образец перспективного боевого самолета будет готов к 2026 году, а в 2027 планируется первый полет машины. Об этом 24 июля сообщило издание UK Defence Journal.
Соответствующие фотографии производственного процесса были показаны на выставке в Фарнборо.
Сборка самолета происходит на производственной площадке компании BAE Systems Air в Вартоне, графство Ланкашир, где также производятся европейские истребители Eurofighter Typhoon.
Отмечается, что данный проект, реализуемый совместно с Rolls-Royce, MBDA UK и Министерством обороны Великобритании, является важным шагом в разработке пилотируемого сверхзвукового самолета для испытания новых технологий, включая стелс-функции. Проект самолета был утвержден как специалистами компании, так и Королевскими ВВС.
Отмечается, что в процессе работ уже заложено более половины веса самолета, и используются инновационные технологии, такие как виртуальные тренажеры и цифровые стенды. Также, по словам производителей, в сборке будет широко использована технология 3D печати.
Директор программы Мартин Лоу в связи с началом работ заявил, что образец помогает лучше понять передовые технологии, необходимые для создания истребителя шестого поколения.
"Прогресс, которого мы достигли вместе — Минобороны и промышленность — за такой короткий промежуток времени, был удивительным. Значительная часть этого зависит от нового поколения инженерных специалистов, которые используют инновационные производственные решения", — добавил он.Важно
Ранее сообщалось, что спустя год после объявления тендера на разработку истребителя нового поколения NGAD, ВВС США пересмотрели свои планы. Теперь командование намерено развивать программу создания беспилотников CCA.