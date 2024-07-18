США активно готовятся к крупнейшим авиашоу в Британии: какие машины представят ВВС

Воздушные силы США представят свою технику на авиашоу в Фэрфорде и Фарнборо. Среди экспонатов будут представлены передовые образцы военной авиации США, в том числе F-35A Lightning II, B-52 Stratofortress и F-15E Strike Eagle.

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Военно-воздушные силы США намерены активно участвовать в двух крупнейших международных авиационных выставках, которые пройдут одна за другой в ближайшие недели: Королевском международном авиашоу (RIAT) на авиабазе Фэрфорд и Международном авиасалоне в Фарнборо. Об этом сообщило издание Air & Space Forces Magazine.

RIAT, посвященное 75-летию НАТО, пройдет с 19 по 21 июля на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд в Англии. Это крупнейшее в мире военное авиашоу, которое ежегодно собирает военных и политических лидеров со всего мира.

Воздушные силы США представят следующие самолеты:

Истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle из 48-го истребительного крыла на авиабазе Лейкенхит.

Истребители F-16 Fighting Falcons из 52-го истребительного крыла на авиабазе Шпангдалем, Германия.

Военно-транспортные самолеты KC-135R из состава RAF Mildenhall.

Военно-транспортные самолеты средней и большой дальности C-130J Hercules и C-21 A Learjet из 86-го авиакрыла на авиабазе Рамштайн, Германия.

Участие в Международном авиасалоне в Фарнборо

Сразу после RIAT пройдет Международный авиасалон в Фарнборо, который состоится с 22 по 26 июля. Однако места базирования летчиков и самолетов пока не разглашаются.

ВВС США представят следующие самолеты:

Межконтинентальный стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Истребитель-бомбардировщик F-15E Eagle.

Военно-транспортный самолет C-130J Hercules.

Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

Патрульный самолет морской авиации P-8 Poseidon.

Армейский транспортный самолет CH-47F.

Ударный вертолет AH-64E.

Кроме того, компания Boeing проведет испытания F-15QA, на базе которого создан американский F-15EX, чтобы продемонстрировать его "боевые возможности".

"США обычно отправляют в Фарнборо делегацию высокопоставленных представителей Министерства обороны и торговли для встречи с коллегами-директорами по вооружениям и обсуждения потенциальных продаж оружия, некоторые из которых могут быть объявлены на мероприятии", -подчеркнули обозреватели.

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